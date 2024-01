Des offres pour Yoro (LOSC) et Todibo (Nice), un rebond exotique pour Genesio (ex-Rennes) ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

AS Monaco : Kehrer vise la Champions League

Invité de Rothen s'enflamme hier soir, le défenseur allemand Thilo Kehrer, prêté par West Ham jusqu'à la fin de la saison, a déclaré que son ambition était de qualifier l'ASM pour la prochaine Champions League : "Avant de choisir de venir ici en prêt en janvier, j’ai regardé les matchs de l’équipe, j’ai regardé l’effectif, j’ai vu une équipe avec beaucoup de qualités, jeune, mais aussi avec un style de jeu excitant, agressif, vers l’avant, beau à voir, où ça prend des risques. C’est pour ça, et c’est mon avis, qu’avec cette équipe on doit avoir pour but de se qualifier pour la Ligue des champions. Comme équipe, on a le but de jouer en Europe. Vu la qualité d’équipe, on sait qu’aller en Ligue des champions est quelque chose de possible avec Monaco".

MHSC : Savanier explique comment redresser la barre

Battu à Brest (0-2) dimanche, Montpellier s'enfonce dans la deuxième partie du classement. Le capitaine héraultais, Téji Savanier, a été interrogé par Prime Vidéo sur la façon de sortir de cette mauvaise passe : "Les clés pour repartir de l’avant, c’est bien travailler à l’entraînement pour se mettre en confiance offensivement. Défensivement, je pense qu’on est costauds, c’est bien. Il faut continuer comme cela même si on a pris deux buts à Brest. On est solidaires, on essaie de faire du mieux possible mais il faut travailler offensivement pour essayer de se mettre en confiance avec les attaquants pour y arriver. Il faut prendre des points à tous les matchs. On a deux gros matchs qui arrivent, trois avec la Coupe de France. On va se donner les moyens pour faire des bons résultats et gagner des matchs pour permettre de se hisser vers le haut du tableau. Là je ne vais pas parler, on parlera tranquillement à l’entraînement entre coéquipiers et il va falloir se remettre les idées en place. Ce que je dirai, cela ne regarde que nous, que le groupe mais il faut bien travailler pour y arriver."

Clermont : un Monégasque dans le viseur

Rennes lorgnant Alidu Seidu, Clermont cherche à se renforcer au poste de défenseur central. D'après Le Parisien, il lorgne le Monégasque Chrislain Matsima. Des renseignements ont été pris sur l'international Espoirs de 21 ans, qui a prolongé jusqu'en 2026 avec l'ASM.

Stade Rennais, OM : face à Nice, Mandanda a battu un record

En préservant sa cage inviolée face à Nice (2-0) samedi dernier, Steve Mandanda est devenu le gardien de Ligue 1 comptant le plus de clean sheets au XXIe siècle. Avec 168, l'actuel Rennais et ancien Marseillais est passé devant Mickaël Landreau (167 à partir de 2000, 223 au total). Il est 9e dans la hiérarchie historique, loin derrière le recordman, Jean-Luc Ettori (241).

Véritable légende de la @Ligue1UberEats, Steve Mandanda a battu le record du nombre de clean sheets réalisés dans l'Élite au 21e siècle.



Professionnalisme, longévité, talent. 🧤 pic.twitter.com/HNOG8zBxk4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 17, 2024

Mais aussi...

Stade Rennais, OL : Genesio vers l’Arabie saoudite ?

Quelques semaines après avoir quitté le Stade Rennais, Bruno Genesio a été lié à l’OL mais pourrait finalement rebondir en Arabie saoudite. Selon Nicolo Schira, le technicien français est en pole position pour occuper le banc d’Al-Shabab, où un contrat de deux ans l’attend déjà sur place.

LOSC : une offre de MU va partir pour Yoro

Pisté par plusieurs grands clubs européens au mercato, Leny Yoro est retenu par les dirigeants du LOSC cet hiver. Ekrem Konur affirme toutefois que Manchester United va passer à l’attaque et prépare une offre juteuse pour le recruter en janvier. Le Real Madrid, le Bayern Munic, Chelsea, Liverpool et le PSG restent tout à l’affût. Par ailleurs, le départ de Tiago Djalo à la Juventus Turin devrait intervenir cette semaine. Enfin, on annonce au Portugal que le LOSC serait intéressé par le défenseur central Kialonda Gaspar. Les Dogues observeraient « attentivement » le joueur de 26 ans, qui dispute la CAN actuellement avec la sélection d'Angola.

OGC Nice : Lotomba devrait rester, le Bayern sur Todibo !

Selon Nice Matin, Jordan Lotomba ne devrait pas quitter l’OGC Nice cet hiver. Youcef Atal n’affolerait pas les courtisans et le Gym espère donc le voir performer lors de la CAN afin d’en attirer quelques-uns. INEOS ne veut plus le voir porter le maillot de Nice. Par ailleurs, le Bayern Munich chercherait à devancer Manchert United dans la course au recrutement de Jean-Clair Todibo. Les Bavarois apprécieraient également le profil de Kévin Danso au RC Lens.

Girondins de Bordeaux : une finale contre l’OGC Nice

Présent en conférence de presse à deux jours du choc des 16es de finale entre les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice (17h30), Albert Riera ne part pas vaincu d’avance. « On a trois matchs d’affilée à la maison à gagner devant nos supporters, a-t-il déclaré. Si on a gagné trois matchs de Coupe pour arriver là, ce n’est pas pour jeter celui de samedi à la poubelle. C’est comme une finale. Un test pour nous. » Pour cette rencontre, De Lima et De Amorim sont toujours indisponibles tandis que Davitashvili est de retour.

Podcast Men's Up Life