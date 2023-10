L'affaire Casoni rebondit, Rennes se paye le PSG, Lorient a son Mbappé, du neuf pour le futur coach de Bordeaux !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

US Orléans : l'affaire Casoni prend de l'ampleur !

Alors que l'entraîneur de l'US Orléans, Bernard Casoni, a été accusé de racisme par cinq de ses joueurs, le club loirétain a confirmé, dans un communiqué, l'ouverture d'une enquête interne tandis que le comité d'éthique de la FFF devrait se saisir du dossier, d'après RMC Sport.

Girondins : c'est confirmé pour Riera !

L'Équipe a confirmé que c'est l’actuel entraîneur du NK Celje, Albert Riera, qui devrait remplacer David Guion sur le banc des Girondins de Bordeaux. Le coach espagnol devrait s'engager jusqu’en juin 2025 avec une année en option avec le club au scapulaire. "Albert Riera ne vient pas pour autre chose que la montée, précise un membre du club aquitain. On n’est pas dans un contexte d’urgence mais dans un contexte de manque de résultats. On a bon espoir qu’avec ce changement, ça change tout !"

FC Lorient : Bakayoko compare Kroupi à Mbappé

Dans une interview accordée à Ouest-France, Tiémoué Bakayoko a encensé son jeune coéquipier de Lorient, Eli Junior Kroupi, auteur d'un doublé ce week-end face à l'Olympique Lyonnais (3-3), le comparant même à la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. "C’est un phénomène. Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu. Il fait tout très vite. Il a déjà de bonnes stats pour un jeune de son âge. C’est incroyable. Il faut le protéger. Il faut lui laisser le temps de s’aguerrir un peu mais s’il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé."

PSG : Hakimi trollé par le Stade Rennais !

Après sa défaite (1-3) face au PSG en clôture de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a gentiment chambré Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux. Auteur du deuxième but des Parisiens, l'international marocain a fait preuve d'étonnement au sujet d'une potentielle main au début de l'action. Sur son compte TikTok ce lundi, le club breton s’est gentiment amusé de sa curieuse réaction...

MHSC : verdict en vue dans l’affaire du pétard

L’auteur présumé du jet de pétard dimanche lors du match entre le MHSC et Clermont doit passer en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aujourd’hui, à partir de 13h. Étant donné qu’aucune ITT (incapacité totale de travail) n’a été prescrite à Mory Diaw, l’agresseur devrait échapper à une lourde peine. Mais pas à une interdiction judiciaire de stade, voire à une peine de prison avec sursis. À noter qu’un autre spectateur de 22 ans a aussi été interpellé hier. Soupçonné d’avoir introduit le pétard dans le stade, il pourrait être jugé en tant que complice.

Concernant le volet des sanctions sportives, L’Équipe rappelle que la commission de discipline de la LFP se réunira demain et devrait décider de fermer la tribune Étang de Thau à titre conservatoire, et sans doute au moins pour trois matches, et mettre le dossier en instruction. Du côté du club héraultais, on ne se fait guère d’illusion sur la possibilité que ce match puisse être donné à rejouer. Au regard de la jurisprudence Bordeaux-Rodez, on craint une défaite sur tapis vert, qui pourrait peser lourd dans la course au maintien. Le MHSC court également le risque d’un retrait de point(s).

OGC Nice : dernier club invaincu en Ligue 1

Il n'y a plus qu'un seul club invaincu en Ligue 1 cette saison : l'OGC Nice ! Pour couronner le tout, le Gym abrite la meilleure défense du Top 5 des championnats européens. L’arrivée de Francesco Farioli sur le banc des Aiglons est donc pour l’instant une franche réussite.

L'OGC Nice est le dernier club de Ligue 1 encore invaincu cette saison en championnat. 👑 pic.twitter.com/96Nxta8pE3 — Footballogue (@Footballogue) October 8, 2023

