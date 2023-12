L’Arabie saoudite change ses règles au Mercato d’été, une manne inespérée pour la L1 ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si l’Arabie saoudite a lancé une OPA sur le football européen l’été dernier en attirant des joueurs en fin de carrière tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Ryad Mahrez ou encore Neymar, la Saudi Pro League n’a pas peur d’aller plus loin dans sa stratégie.

Après être déjà passés de 6 extracommunautaires à 8 l’été dernier, la Fédération saoudienne de football vient d’annoncer l’augmentation du nombre de joueurs extracommunautaires à 10 à partir de la saison 2024-25… Avec des conditions particulières qui risquent de profondément changer la donne.

Un investissement sur les pépites du foot européen ?

En effet, fini les stars en fin de vie sportive ! Il faudra qu’au moins deux de ses 10 éléments soient nés en 2003 ou plus tard (moins de 21 ans). Par ailleurs, la Saudi Pro League reste limitée à 8 extracommunautaires par feuille de match mais le quota maximum de 10 concernera dans un premier temps la SuperCoupe et la Coupe du Roi. Un changement qui veut dire que les clubs saoudiens vont aussi se lancer dans la course aux prospects… En qualité de « farmer League », la Ligue 1 peut clairement tirer son épingle du jeu.

🚨🚨🚨: Officiellement



La Fédération saoudienne de football annonce l’augmentation du nombre de joueurs extra-communautaires jusqu’à (10) à partir de la saison prochaine !



Conditions :



• 2 joueurs parmi les 10 doivent être nés en 2003 ou plus dans le but d'investir dans les… pic.twitter.com/WK7WiFJinz — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 29, 2023

