Lopez dément une vente à Bordeaux, des départs à l'OL et au LOSC, Monaco vendu avant l'OM ?

AS Monaco : Ribolovlev prêt à vendre !

Dimanche, Les Echos ont révélé que le propriétaire russe de l'AS Monaco, Dmitry Rybolovlev, était décidé à vendre le club. Dans cette optique, il aurait mandaté la banque Raine Groupe, qui s'est occupé de la cession du rachat d'une partie des parts de Manchester United par Ineos. L'Équipe confirme cette intention de vendre mais plutôt de sonder le marché pour connaître le prix exact de l'ASM. Le dossier est lancé avant le choc contre l'OM (samedi, 21h).

Stade de Reims : Caillot veut remplacer Matusiwa

Alors que l'accord pour son transfert est tombé il y a déjà plusieurs jours, le milieu néerlandais Azor Matusiwa va s'engager avec le Stade Rennais ce lundi, selon L'Equipe. Il va d'abord passer sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu'en 2028. L'opération rapportera 16 M€ plus 4 M€ de bonus au Stade de Reims.

Jean-Pierre Caillot pourrait recruter son remplaçant dans la foulée. « Si on peut trouver un joueur, avant la fin du mercato, qui puisse bonifier l’équipe et qui s’inscrira dans la durée, on va essayer de l’attirer chez nous, a indiqué le président du Stade de Reims dans L’Union. Mais on ne va pas paniquer et se précipiter. »

Mais aussi...

SB29 : Dari va filer en Liga

Très peu utilisé par Eric Roy, le défenseur central marocain Achraf Dari va poursuivre sa carrière en Espagne. D'après Foot Mercato, le SB29 et le Rayo Vallecano négocient un transfert. Dari a déjà donné son accord au club de la banlieue de Madrid, après avoir refusé une offre de Charleroi.

Girondins : Gérard Lopez dément vouloir vendre le club mais...

Dans un communiqué publié dimanche, le propriétaire des Girondins, Gérard Lopez, a démenti vouloir vendre le club. En revanche, il a reconnu être à la recherche d'un actionnaire minoritaire. Selon L'Equipe, 14 investisseurs (12 Américains et 2 Européens) seraient intéressés. Mais le quotidien sportif précise que Lopez espère un engagement à hauteur de 50 M€ minimum afin de financer les prochains mercatos et d'épurer la dette restante auprès de King Street Fortress (3 M€ environ). Une sacrée somme pour un club de L2...

MHSC : le stade Louis-Nicollin délocalisé, Estève sur le départ ?

Kamel Chibli, vice-Président de la Région Occitanie délégué au sport, a laissé entendre que le stade Louis-Nicollin ne serait peut-être pas à Pérols. « Il faut d’abord trouver l’emplacement qui va bien à tout le monde, a-t-il affirmé à La Gazzette de Montpellier. Aujourd’hui, le stade est prévu à Pérols. On dit que si ce plan échoue, on en trouvera un autre… » Selon le média local, l’idée de voir la construction de cet antre se faire du côté de Grammont, derrière le Zénith, circulerait « en haut-lieu ».

Par ailleurs, L'Équipe croit savoir que Burnley aurait fait une offre pour Maxime Estève. Son remplaçant serait déjà identifié : Philippe Raux Yao de Rodez.

Et enfin...

RC Strasbourg : Vieira donne rendez-vous à Clermont

Plus ou moins satisfait de la qualification à Clermont hier en 16es de finale de la Coupe de France (3-1), Patrick Vieira a donné rendez-vous à sa victime du jour ce dimanche en Ligue 1 (15h). « La déception reste le nombre d’occasions créées et le nombre de buts marqués, analysait Vieira. Mais on s’est qualifiés avec une belle performance, a-t-il affirmé. « On était assez apathiques, on doit faire beaucoup mieux, se déplacer mieux, être plus disponibles », se lamentait Pascal Gastien, désabusé.

LOSC : Djalo a pris l’avion pour Turin

Le départ de Tiago Djalo à la Juventus n’est plus qu’une question d’heures. Hier soir, le défenseur du LOSC a pris l’avion en direction de Turin et y passera sa visite médicale dans la journée avant de signer un contrat jusqu’en juin 2028. Nicolo Schira ajoute que Lille conservera 10% sur une future revente.

OL : le départ de Moreira bouclé aujourd'hui ?

Comme évoqué hier, l’OL a mis fin au prêt de Diego Moreira. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano confirme que le joueur va retourner à Chelsea et ne s'est pas entrainé hier matin afin de pouvoir travailler sous les ordres de Mauricio Pochetino dès ce lundi.

