L’OGC Nice bat le Stade Rennais et reprend la tête, les Tops et les Flops

Les Tops :

Jérémy Boga (8) : l’ancien joueur de Sassuolo est en train de retrouver son meilleur niveau. Chacune de ses accélérations a fait mal et ce n’est finalement pas une surprise si on l’a retrouvé à la conclusion du premier but du match (45’).

Sofiane Diop (non noté) : pour son retour, l’ancien Monégasque a donné de l’air à son équipe d’un subtil coup-franc en feuille morte, rentré du dos par Steve Mandanda. Difficile de rêver meilleur retour !

Dante (7) : le papy des Aiglons a encore fait une immense prestation avec plusieurs interventions décisives dans sa surface. Précieux quand il a fallu tenir le score à dix contre onze…

Marcin Bulka (6) : si Nice n’est pas suffisamment clinique devant pour se donner de l’air, le Polonais est un mur infranchissable dans les buts. A 0-0, il a été précieux en sortant un arrêt peu conventionnel devant Bourigeaud (32’). Avec un tel portier, on comprend pourquoi le Gym n’a jamais été mené au score cette saison.

Les Flops :

Lorenz Assignon (2) : auteur d’un sale tacle sur Kephren Thuram qui méritait sans doute plus qu’un carton jaune, le latéral rennais a fait une grossière erreur sur le but niçois. Mauvais match du défenseur, qui sera suspendu contre l’OL dimanche prochain.

Martin Terrier (3) : de retour dans le onze titulaire, le buteur du Stade Rennais n’a pas pesé durant l’heure qu’il a passé sur le terrain. Remplacé par Désiré Doué.

Warmed Omari (2) : encore un mauvais match du défenseur rennais, régulièrement pris de vitesse par Jérémy Boga et logiquement exclu pour avoir anéanti une occasion de 2-0 d’Evann Guessand (86’).

Youssouf Ndayishimiye (4) : pendant 75 minutes, le Burundais a régné sur le milieu de terrain et puis il y a eu un tacle d’une violence insensée sur Enzo Le Fée et un carton jaune logiquement transformé en rouge par Clément Turpin. Quelle folie !

