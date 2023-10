L'OGC Nice s'impose à Clermont et prend les commandes de la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L'OGC Nice pouvait prendre la tête de la Ligue 1 vendredi soir en cas de victoire à Clermont, et les Aiglons ont fini par atteindre leur objectif grâce à un but de Hicham Boudaoui à l'entame du dernier quart d'heure, sur un service de Romain Perraud.

Laborde malheureux, Boudaoui décisif

Dominateurs, les Niçois, toujours aussi solides, ont longtemps buté sur la défense auvergnate et son gardien, Mory Diaw. La plus belle occasion de l'OGCN en première mi-temps avait été pour Gaëtan Laborde, mais l'ancien rennais a expédié son penalty dans les nuages. Mais le but de Boudaoui a récompensé les Aiglons, nouveaux leaders de L1 avec 2 points d'avance sur l'AS Monaco, qui se déplacera dimanche à Lille, et 4 points d'avance sur le PSG, qui ira défier Brest dimanche après-midi.

⚽️ BOUDAOUIIIII !!!!!!



L'OGC Nice ouvre le score à la 74e minute de jeu grâce à Boudaoui, bien servi par Perraud (0-1) !



Le but en vidéo avec @FreeLigue1 👉 https://t.co/LOQpZdajsF#CF63OGCN #OGCNice pic.twitter.com/tEyH0xlSfb — OGC Nice (@ogcnice) October 27, 2023

Podcast Men's Up Life