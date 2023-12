L’OM en barrages, le LOSC en huitièmes, l’Ajax et le Bétis reversés en Conférence !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Ce jeudi soir, l’OM n’avait besoin que d’un nul sur le terrain des Seagle de Brighton pour accéder directement aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Un enjeu qui a un peu tué le jeu des Phocéens, beaucoup moins joueurs qu’au match aller au Vélodrome et qui se sont surtout contentés de subir les assauts anglais sous les yeux de deux supporters particuliers, Joey Barton et Wesley Fofana, venus encourager les Olympiens.

L’Ajax Amsterdam va continuer en Ligue Europa Conférence

Minimaliste dans le jeu mais incisif sur ses quelques occasions (barre de Clauss, poteau d’Harit), le Marseille de Gennaro Gattuso pensait tenir sa première place… Jusqu’au coup de canon cruel de Joao Pedro sur la première grosse occasion des Mouettes (1-0, 88’). Dans le même groupe, l'Ajax Amsterdam a sauvé les meubles en battant l’AEK Athènes (3-1) et en étant reversé en Ligue Europa Conférence. Il y aura donc bien 3 clubs néerlandais au printemps (contre 6 français !).

Dans les autres matchs de la Ligue Europa, West Ham sort premier de son groupe dans sa finale face à Fribourg (2-0), les Rangers envoient le Bétis en Ligue Europa Conférence en s’imposant (3-2 en Espagne) et le Sporting acte sa deuxième place derrière l’Atalanta Bergame…

A 11 contre 9 au coup de sifflet final, le LOSC a fait le boulot

En Ligue Europa Conférence, le LOSC a battu les féroïens du KI Klaksvik (3-0) grâce à trois penaltys (Yazici, A.Gomes, Zhegrova) et en finisse devant le Slovan Bratislava, battu à la maison par Ljubljana (1-2). Les Dogues verront les huitièmes sans barrages, comme le Maccabi Tel Aviv, le Club Bruges et Plzen. Bratislava, La Gantoise, le Dinamo Zagreb et Bodo/Glimt sont barragistes.

Podcast Men's Up Life