La L1 et la L2 soutiennent Beka Beka (Nice), Matic monte au front avant le derby Rennes - Nantes, anniversaire empoisonné pour Guion ?

Brest, Rennes, Caen… Le foot français réagit à l’affaire Beka Beka (OGC Nice)

Si les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont brillé par leur discrétion et leur manque de soutien à l’égard de l’OGC Nice et d’Alexis Beka Beka, lequel a fait une tentative de suicide vendredi, certaines voix se sont quand même élevées à l’image du SM Caen qui a apporté son soutien à son ancien joueur et à son entourage dans cette période. Plusieurs joueurs (Cabot, Guilbert) ont aussi publié des messages touchants sur les réseaux sociaux.

Le @SMCaen apporte tout son soutien à Alexis Beka Beka et son entourage dans cette période compliquée pour notre ancien joueur.



Courage Beka ❤️ pic.twitter.com/Y62a679vbH — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 29, 2023

Chez les techniciens, Eric Roy (Stade Brestois) a commencé sa conférence de presse d’avant-match sur cette triste histoire (« Avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais apporter, ainsi que l’ensemble du club, mon soutien à l’OGC Nice vis-à-vis des événements en cours. En espérant que ça se termine de la meilleure des façons. On est de tout cœur avec eux »). Quant à Bruno Genesio (Stade Rennais), il a appuyé sur la nécessité de changer les choses : « L’accompagnement de joueurs est un domaine dans lequel on doit énormément progresser. Nous, on a aussi la chance depuis 2 ans de travailler avec des psychologues et des préparateurs mentaux et je pense que ça sera un élément de plus en plus important pour nos joueurs, à la fois pour le football, mais aussi pour leur vie extra football ».

Stade Rennais : Matic n’est pas totalement satisfait de son début de saison

Recrue phare de l’été 2023 au Stade Rennais, Nemanja Matic n’est pas content du début de saison des Rouge et Noir avant d’affronter le FC Nantes ce dimanche : « Je pense que l'équipe a la qualité pour faire plus », a glissé le Serbe, qui reste néanmoins confiant : « J'ai foi en notre équipe, je pense que petit à petit on va s'améliorer dans certains détails pour s'imposer dans le genre de matches qu'on vient de jouer. On a aussi une équipe très jeune, je n'ai jamais été dans une équipe si jeune dans ma carrière, et c'est toujours intéressant de voir comment ils progressent ».

A titre personnel, l’ancien joueur de Chelsea, de MU et de la Roma s’estime aussi en dessous de ce qu’il peut produire : « Mes débuts ? Je pense que c'était correct, mais que je peux faire beaucoup mieux. Bien sûr, je me sens plus à l'aise, je connais mieux les joueurs, je sais comment jouer avec eux. Au début, c'est toujours difficile, quand tu dois appréhender la façon de jouer, comment jouent tes coéquipiers. Donc ça va, mais je pense que petit à petit, je viendrai à mon meilleur niveau ».

Et aussi…

Une révolution des réserves à l’étude à la FFF !

Dans un entretien à la L’Equipe, Hubert Fournier (DTN de la FFF) a ouvert la voie à la possibilité de créer un championnat parallèle pour les réserves des clubs professionnels. « On voit des sociétés privées qui organisent déjà des Championnats de réserves avec certains clubs professionnels français. Cela veut dire quelque part que la Fédération ne leur offre pas un modèle compétitif qui leur permet de mettre en avant leurs jeunes potentiels. Une réflexion doit être menée assez rapidement. Je souhaite qu'on ait durant l'année quelques réunions avec les clubs professionnels pour savoir comment organiser des compétitions un peu plus faciles et souples. Parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'avec la Ligue 1, qui évolue à 70 % le dimanche, les jeunes qui ne jouent pas le dimanche ne peuvent pas jouer le lundi. »

Plus que l’idée d’un championnat des réserves, la FFF réfléchit à un challenge sur les dates liées à la Coupe de France. Autre idée proposée : être plus flexible au niveau des prêts pour permettre aux meilleurs jeunes des réserves de rejoindre le National 1.

Stade de Reims : l’affaire Duparchy se complique

Si sportivement le club se porte bien, le Stade de Reims est quand même en feu en coulisses après la plainte du jeune gardien Florent Duparchy (23 ans) pour « mise en danger de la vie d’autrui » suite à une prise en charge défaillante de deux commotions cérébrales. S’estimant aujourd’hui lâché par tout le monde, le portier champenois s’est retourné contre son club… qui a saisi la commission juridique de la LFP selon L’Equipe. Reims se défend d’être aujourd’hui l’employeur du joueur, qui émarge à moins de 3000€ nets par mois et qui se déclare encore sous contrat jusqu’en juin 2024.

Selon le directeur général du Stade de Reims Mathieu Lacour, c’est à l’EA Guingamp de payer le salaire de Duparchy. L’EAG se serait « exonéré de la responsabilité d'envoyer le contrat de travail à la LFP alors que tous les documents étaient signés : l'avenant de transfert et l'avenant de résiliation du contrat avec Reims. Florent Duparchy avait passé sa visite médicale, été présenté officiellement et s'était entraîné plus de dix jours avec Guingamp ».

Toulouse FC : Novell a déjà son plan pour remplacer Aboukhlal

En conférence de presse, Carles Martinez Novell, le coach du Toulouse FC, est revenu sur la grave blessure de Zakaria Aboukhlal, sur le flanc jusqu’à la fin de saison : « La blessure de Zakaria est difficile, car nous perdons un nouvel ailier, une nouvelle arme. Néanmoins, dans le football, les joueurs les plus importants sont ceux qui vont jouer et dans quelle position. Quand tu perds des joueurs comme Zakaria et Ibrahim Cissoko qui recherchent la profondeur constamment, il faut faire des ajustements. On peut demander à certains joueurs de le faire en changeant quelques habitudes et en s'adaptant. Aujourd'hui, je ne peux pas donner plus d'informations, car nous jouerons dimanche face à Metz ».

Girondins : Straczek avait des touches en Italie et en Allemagne

Gardien des Girondins de Bordeaux depuis l’été 2022, Rafal Straczek est revenu sur son arrivée en Aquitaine dans les colonnes de Sud Ouest : « Des clubs de Serie A, de Bundesliga s’intéressaient à moi. Mon agent m’a dit que Bordeaux avait pris contact et que ça pouvait être bien pour moi. Je me suis renseigné et j’ai été très heureux qu’un grand club comme ça m’approche. C’était celui qui me voulait le plus : Admar (Lopes) m’a appelé et m’a expliqué comment il voyait mon évolution. Pour l’instant, le scénario se réalise. Il m’avait dit que je venais pour travailler, que j’avais besoin de me préparer le plus vite possible pour élever mon niveau et qu’à un moment, je devais devenir le gardien titulaire, sans promettre si ce serait au bout d’un, deux ou trois ans ». Finalement, le Polonais n’a eu besoin que d’un an pour prendre la suite de Gaëtan Poussin qui « avait un meilleur niveau » que lui à son arrivée en Gironde. Désormais, Bordeaux se frotte les mains d’avoir ferré un portier aussi efficace…

Ce samedi, le FCGB se déplace à Grenoble pour un match très important pour l'avenir de David Guion. L'entraîneur fête ses 56 ans ce samedi. Un anniversaire qui pourrait donc avoir un goût amer si ça se passe mal pour lui au Stade des Alpes...

