Le FC Nantes éliminé en Coupe de France, ça passe pour Monaco, Nice et Brest !

Dans le choc de l’après-midi, l’OGC Nice a fait respecter la hiérarchie en s’imposant 3-2 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (L2) grâce à des réalisations d’Evann Guessand et un penalty de Morgan Sanson. La réduction du score de Jérémy Livolant a redonné un espoir de quelques minutes seulement aux Bordelais avant le doublé de Sanson. En fin de partie, Gaëtan Weissbeck a relancé le suspense sans changer le scénario définitif du match. Un match marqué par des incidents en tribune entre Ultras des deux clubs et un coup d’envoi retardé de quelques minutes.

A la Beaujoire, dans un match commémorant les 5 ans de la disparition d’Emiliano Sala, le FC Nantes a été surpris par le Stade Lavallois (L2). Une défaite 1-0 sur un but de Malik Tchokounté qui marque la fin du parcours des finalistes de l’édition 2022-23 et n’arrangent en rien la situation du toujours plus décrié Jocelyn Gourvennec. En fin de partie, le portier mayennais Maxime Hautbois a été héroïque pour maintenir le maigre avantage des Tangos.

Monaco se venge, Brest souffre, la surprise Le Puy

Porté par un triplé de Wissam Ben Yedder, Monaco a effacé Rodez (3-1), se vengeant de leur élimination la saison passée à Louis II contre les Ruthénois. En Dordogne, le Stade Brestois – 3ème de Ligue 1 – a souffert face à Trélissac (N2). Les hommes d’Eric Roy étaient même menés à l’orée du dernier quart d’heure mais ont égalisé sur un penalty de Kenny Lala avant le but de la victoire de Martin Satriano.

Enfin, dans les matchs entre équipes de divisions inférieures, le VAFC a battu le Paris FC (2-1) et Le Puy a dominé Dunkerque (2-1) malgré deux divisions d’écart au coup d’envoi.

Tous les résultats :

Bergerac (N2) 1–2 OL

FC Nantes 0–1 Laval (L2)

Girondins de Bordeaux (L2) 2–3 OGC Nice

Rodez (L2) 1–3 AS Monaco

Trélissac (N2) 1–2 Stade Brestois

Valenciennes FC (L2) 2–1 Paris FC (L2)

Le Puy (N2) 2–1 USL Dunkerque (L2)

