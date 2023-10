Nice insupporte Ménès, Monaco s’incline devant Zhegrova (LOSC), Buades répond aux Girondins

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : Ménès ne valide pas le style Farioli

Agacé par le Clermont – Nice qu’il qualifie de « pauvre publicité pour la Ligue 1 », Pierre Ménès n’est pas tendre à l’égard du Gym malgré son bon début de saison (22 pts). « Bravo Nice, 10 matchs, 7 clean-sheets, jamais mené au score… Ok, formidable… Mais que c’est chiant ! Tous les ans, il y a une équipe chiante qui surperforme dans notre championnat. On peut penser que cette saison ce sera Nice mais j’imagine que l’attaque du Gym – qui n’est pourtant pas composé de mauvais joueurs – va coincer à un moment donné mais bon… »

Ligue 1, J10 (1) : Deux purges et un carton



Nice, costaud mais chiant, Reims européen et Lens qui entame sa remontée fantastique : débrief des 3 premiers matchs de cette 10e journée.https://t.co/Lsr30Bwrqi via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 28, 2023

LOSC – AS Monaco : Fonseca emballé, Hütter s’incline devant Zhegrova

A l’issue de la victoire du LOSC sur Monaco (2-0), Paulo Fonseca avait le sourire : « C'est peut-être la meilleure rencontre de notre saison, face à une grande équipe très forte offensivement avec une bonne dynamique et de bons joueurs. Je pense qu'on a fait un match parfait défensivement. Notre équipe était très forte et solidaire ».

Du côté de l’ASM, Adi Hütter a reconnu la supériorité des locaux : « Je félicite Lille, mais je retiens les 15 dernières minutes de la première période, on a tout fait pour revenir ensuite. Edon Zhegrova (homme du match et auteur d’une passe décisive) nous a posés des problèmes, il a changé le match, on n'était pas assez concentrés sur les buts encaissés, on a fait des erreurs faciles (…) Ce n'était pas le meilleur match de notre saison, je ne sais pas si c'était le pire, mais on peut faire beaucoup mieux. Je suis déçu du résultat, on a beaucoup souffert, et il faudra faire mieux à l'avenir ».

MHSC – Toulouse : Der Zakarian jubile, Novell réclame une autocritique

S’il n’est pas souvent satisfait, Michel Der Zakarian était un coach heureux à l’issue de la victoire de Montpellier (3-0) dans le derby occitan face au Toulouse FC : « Les joueurs ont fait un très bon match. En première période, on met un joli but (…) En seconde période, on a été chirurgical dans nos contre-attaques, on a été très, très bons. On aurait même pu scorer un peu plus, mais c'est très bien, 3-0, on ne prend pas de but, c'est une bonne journée ».

De son côté, Carles Martinez Novell n’a pas voulu se cacher derrière le match de Liverpool pour expliquer cette déroute : « Ce n’est pas une excuse, mais évidemment, peut-être que la tête était fatiguée, même si j’ai senti que mes joueurs étaient bien. Après le deuxième but, peut-être qu’on a lâché mentalement. C’est le moment de faire une auto-critique. Aujourd’hui, on savait comment Montpellier allait jouer. Ils ont une occasion en première période et ils marquent. Il faut rapidement se remettre en question ».

Reims privé de Teddy Teuma contre le PSG

Grosse tuile pour le Stade de Reims ! En effet, le club champenois sera privé de l’un de ses meilleurs atouts dans 15 jours pour la réception du PSG. Pour avoir récolté un 3ème carton jaune en moins de dix matchs, Teddy Teuma manquera le choc face au champion de France à Delaune.

Girondins : la réponse de Buades (Rodez) aux attaques bordelaises

Visé par les Ultras bordelais mais également par certains joueurs qui lui ont réservé un accueil viril et quelques tampons, Lucas Buades a assuré n’en vouloir à personne après le match entre les Girondins de Bordeaux et Rodez samedi au Matmut Atlantique (2-2) : « Pour nous, c’était bouclé, suite à la décision de la LFP. Après, on a senti encore un peu de rancœur côté bordelais, mais cela fait partie du métier. Ce n’est pas grave ».

Podcast Men's Up Life