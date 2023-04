Le LOSC et Rennes bataillent pour une pépite de Monaco, Campos vise un ex de l'ASSE, deux renforts aux Girondins

Auteur d'un match nul sur le terrain du FC Bâle en Ligue Europa Conférence (2-2), l'OGC Nice n'a pas démérité en Suisse. Néanmoins, la France a encore perdu du terrain dans le match qui l'oppose aux Pays-Bas pour la 5ème place des Nations. D'une avance à +2,097, celle-ci est passée à +1,864 après les matchs de jeudi et la victoire du Feyenoord face à l'AS Rome (1-0). Le Gym doit faire en sorte de durer au maximum en Europe et de limiter la casse face au club de Rotterdam et à l'AZ (qui s'est heureusement incliné 2-0 à Anderlecht). En jeu ? Le nombre de place en Ligue des Champions à l'horizon 2024-25 puisque le 5ème pays européen disposera de 3 qualifiés directs en C1 plus un en tour préliminaire contre seulement 2+1 pour le 6ème avec la perte d'un représentant en C3 (2+1 contre 1+1).

D'après Fabrizio Romano, Axel Disasi (AS monaco, 25 ans) est très courtisé et pourrait partir l'été prochain. Pour autant, Chelsea n'est plus sur les rangs pour accueillir l'international tricolore, un temps courtisé par le PSG.

Dans Nice-Matin, l'ancien Rémois a été questionné sur son avenir, refusant de le lier à une éventuelle qualification en Ligue des Champions ("Je ne me mets pas en tête la non-qualification. Je suis concentré à 100% sur les 8 derniers matchs") tout en reconnaissant son attirance pour la Premier League : "Tout le monde connaît la qualité, l'engouement, le spectacle qui existent dans ce championnat. La Premier League parle à tout joueur qui aime le foot".

