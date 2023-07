Les infos du jour : jour J Mbappé et Ndiaye, le PSG freiné pour Dembélé, ça bouge enfin à Nantes

Alors que le PSG n'a que jusqu'à ce soir minuit pour faire lever la clause libératoire d'Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Kylian Mbappé empochera lui 40 M€ s'il ne part pas au Real Madrid avant demain... Concernant le premier nommé, on s'achemine vers une prolongation de quelques jours du bras de fer.

Les dossiers Mbappé, Dembélé et Ndiaye agitent l'actualité de ce dernier jour du mois de juillet alors que le FC Nantes commence enfin à s'activer sur son Mercato et que d'autres restent plus en retrait. Le point sur ce qu'il ne fallait pas rater ce lundi.