Ligue 1 : pas de vainqueur entre Clermont et Montpellier

Montpellier peut vraiment en vouloir au supporter ayant jeté un pétard sur Mory Diaw le 8 octobre dernier ! On jouait alors les arrêts de jeu d'un match que les Héraultais avaient facilement remporté (4-2). Mais la partie s'est arrêtée après cet incident, qui a laissé K.-O. le gardien auvergnat. La Ligue a ordonné qu'elle soit rejouée à huis clos ce soir et Clermont est venu chercher un bon nul à la Mosson !

Les hommes de Pascal Gastien ont ouvert le score dès la 6e minute sur une frappe de 35 mètres de Maxime Gonalons. Ils ont ensuite réussi à préserver leur avantage jusqu'à la 86e et un pénalty transformé par Téji Savanier. Avec ce point, Clermont reste 17e alors que Montpellier passe devant Strasbourg et est désormais 13e.

