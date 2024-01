Ligue 1 : Reims réalise un gros coup en s'imposant à Monaco

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le Stade de Reims a réalisé un coup de force ce soir à Louis-II. Grâce à des buts exceptionnels de Teuma (34e) et Khadra (54e) ainsi qu'à une dernière réalisation de Matusiwa dans les arrêts de jeu, les Champenois se sont imposés face à une AS Monaco tombée sur plus forte qu'elle. Les Monégasques avaient égalisé par Ben Yedder (48e) mais le plan de Will Still était parfait.

Grâce à ce succès, le Stade de Reims grimpe à la 5e place du classement. L'ASM, elle, est toujours 3e mais elle pourrait voir Nice (qui se déplace à Rennes ce soir) et Paris (qui jouera à Lens demain) prendre leurs distances en tête du championnat.

