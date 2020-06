LOSC – Mercato : Christophe Galtier valide à 100% le projet Mouscron

true

Pour Christophe Galtier, l’arrivée de Mouscron dans la galaxie du LOSC est une excellente nouvelle. Il s’en explique.

D’ici quelques jours, Gérard Lopez devrait se porter acquéreur du club de l’Excel Mouscron (D1 belge), son satellite pour faire mûrir ses pépites du LOSC dans l’optique de les valoriser. Si cet achat devrait un peu diluer l’attention de Luis Campos du côté de Lille, Christophe Galtier n’y est clairement pas opposé.

Une opportunité de faire briller les jeunes Dogues

En conférence de presse, le coach des Dogues a été lancé sur la question et il trouve qu’il s’agit d’une « très bonne idée » de ses dirigeants : « Déjà la proximité est pratique (25 kms entre les deux villes). Avoir une autre équipe dans un championnat de première division va permettre de continuer le projet du président de faire éclore plus vite nos jeunes talents. On a remarqué qu’il y’avait un écart entre le National 2 et ceux qui ne peuvent pas aller plus haut donc c’est très intéressant pour les jeunes ».

S’il est focalisé sur le LOSC, Christophe Galtier promet également de s’intéresser à ce qui se passe chez le voisin et nouvel ami : « Il y aura des échanges permanents entre les deux clubs, entre les staffs. Même si notre calendrier sera évidemment chargé, on prendra le temps nécessaire pour aller voir jouer Mouscron et voir évoluer nos jeunes joueurs à un niveau bien supérieur que celui où ils pouvaient évoluer la saison dernière ».