LOSC – Mercato : les Dogues vont récupérer une fortune avec Gabriel

Selon la presse anglaise, le départ annoncé de Gabriel à Everton devrait rapporter plus de 30 M€ au LOSC. Un coup énorme.

Si la crise du coronavirus va impacter l’économie des clubs de Ligue 1, du côté du LOSC on n’en est pas encore à paniquer en prévision de l’été 2020. « Cela arrive dans une saison particulière : on a joué la ligue des champions, on est 4e du championnat. Donc en terme de revenus c’est une très bonne année. Et on n’avait pas envisagé non plus de vendre une dizaine de joueurs, seuls trois ou quatre devaient partir. On ne sera donc pas très affectés », a notamment fait savoir à « France Bleu », Gérard Lopez.

Si le boss nordiste ne panique pas, c’est aussi parce qu’il sait que de grosses rentrées d’argent sont encore prévues pour son club avec les ventes de Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné, Gabriel voire Mike Maignan. Pour ce qui est du défenseur brésilien, « The Guardian » se veut notamment très rassurant pour Lille.

D’après le média britannique, Gabriel (22 ans) est la grosse priorité de Carlo Ancelotti à Everton. Le deal serait quasiment ficelé et pourrait rapporter jusqu’à 34 M€ aux Dogues. Une somme coquette qui permet de voir venir…