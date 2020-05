LOSC : rebondissement dans le dossier Luis Campos !

false

Annoncé sur le départ du LOSC, Luis Campos pourrait prochainement rebondir. Non pas aux Spurs de Tottenham mais à l’AS Monaco.

Pas un joueur, mais un dirigeant. O combien influent, et qui est en passe d’agiter le Mercato d’été du LOSC. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, de Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez, si influent et si bon dans le marché des transferts depuis plusieurs années.

Il y a quelques jours, RMC annonçait son départ du club lillois. L’Equipe a depuis confirmé de grandes tensions en interne. Et si Campos semblait, selon différentes rumeurs et notamment celle de Canal Plus, prendre la direction de Tottenham, afin de rejoindre son ami et compatriote José Mourinho, il n’en serait rien.

Direction l’AS Monaco ?

En effet, et c’est ESPN qui l’annonce, les Spurs ne seraient pas intéressés par son profil. En revanche, et au contraire de ce qu’avait écrit RMC, c’est bel et bien l’AS Monaco qui serait favori pour accueillir le dirigeant. A suivre.