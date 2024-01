Liverpool s'attaque à Yoro, rebondissement pour Todibo, un ex de l'ASSE et du LOSC raccroche

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

LOSC : Liverpool va passer à l'attaque pour Yoro

Selon Ekrem Konur, les "Reds", leaders de la Premier League, sont en passe de formuler une offre pour le jeune défenseur du LOSC Leny Yoro (18 ans). La concurrence pour le défenseur central est très rude puisque le PSG, le Real Madrid, les deux Manchester et Arsenal sont aussi sur le coup. Auteur d'une première partie de saison de très haut niveau, Yoro pourrait également rester une saison de plus à Lille, qui aimerait le conserver.

💣💥 | 🇫🇷 | Liverpool are planning to make an opening bid for Lille's 18-year-old defender Leny Yoro. 🔴#LFC 🔴 #LOSC



◾ PSG, Real Madrid, Manchester United, Manchester City and Arsenal have all been linked with the French defender. pic.twitter.com/iLH2gcviZk — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2024

OGC Nice : Todibo, MU plutôt que Chelsea ?

Très en vue en première partie de saison, Jean-Clair Todibo devrait quitter l'OGC Nice cet hiver. Chelsea serait passé à l'attaque mais Manchester United devrait en faire de même. Selon le média Sports Zone, Ineos, nouvel actionnaire des Red Devils, également propriétaire des Aiglons, ne veut pas voir Todibo aller ailleurs. Même si Nice n'est pas appelé à devenir un club-satellite du géant anglais, une première transaction avantageuse pour toutes les parties pourrait avoir lieu cet hiver.

SB29 : le nom du futur stade dévoilé

Le club breton a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour dévoiler le nom de sa future enceinte de 15.000 places, qui sortira de terre dans la commune de Guipavas en 2027. Elle s'appellera Arkéa Park, le Crédit Mutuel Arkéa étant sur le point de s'engager pour les huit premières années d'exploitation. Pas encore né mais déjà victime du naming...

𝙑𝙞𝙫𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙦𝙪'𝙞𝙡 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚 ! 🔴⚪ pic.twitter.com/qdycAkIavs — Stade Brestois 29 (@SB29) January 1, 2024

MHSC : Hefti officiellement montpelliérain aujourd'hui ?

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le latéral droit suédois Silvan Hefti (26 ans) est attendu ce mardi dans l'Hérault pour passer sa visite médicale et s'engager pour un prêt de six mois assorti d'une option d'achat de 2 M€, exécutable dès que l'actuel joueur du Genoa aura joué dix matches. Après quoi, il signera un contrat de trois ans avec le MHSC.

Silvan Hefti passe saluer ses coéquipiers & prendra la route pr rejoindre Montpellier !!



VM demain & signature ds la foulée pour un prêt de 6 mois avec option non automatique.

Le prêt sera automatique si 10 matchs titu pr un montant de 2M€ et un contrat de 3 ans. #Genoa #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 1, 2024

Mais aussi...

AS Monaco : Martins à l’Olympiakos

Acheté 30 millions d’euros en 2019 à l'Atlético Madrid, Gelson Martins n'a pas disputé la moindre minute avec l’AS Monaco cette saison. L'international portugais a été libéré des six mois de contrat qu'il lui restait. Selon L’Équipe, il est arrivé hier soir au Pirée pour signer avec l'Olympiakos. L'ASM garde un pourcentage sur un éventuel transfert du joueur de 28 ans.

Ligue 1 : 3 joueurs de L1 à la Coupe d’Asie avec le Japon

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu a livré sa liste définitive pour la Coupe d'Asie (du 12 janvier au 10 février au Qatar). Parmi les 26 joueurs appelés par le technicien en poste depuis 2018, on retrouve trois pensionnaires de Ligue 1 : les deux Rémois Junya Ito et Keito Nakamura ainsi que le Monégasque Takumi Minamino.

LOSC, ASSE : Salibur prend sa retraite

Yannis Salibur a annoncé la fin de sa carrière, la même année que son ami de toujours Eden Hazard. Grand espoir du LOSC, à la fin des années 2000, l'ailier aura bâti sa carrière entre l'US Boulogne, Clermont, Guingamp, Saint-Étienne, puis la Liga espagnole (Majorque) et la Süper Lig turque. Âgé de 32 ans, l'ancien Guingampais (104 matches, 21 buts) n'avait pas retrouvé de projet depuis une pige au Fatih Karagümrük entre 2020 et 2022. « C'est la fin. Ça a commencé très jeune. L'histoire est belle et magnifique. Je tiens à remercier ces gens qui m'ont soutenu», a-t-il commenté sur son compte Instagram.

Stade Brestois : Brassier très courtisé

Lilian Brassier (24 ans) est un joueur très courtisé sur ce mercato hivernal. Selon Ignazio Genuardi, l’AS Monaco n’est plus le seul sur le dossier puisque le FC Porto a lancé des discussions pour un possible transfert du Brestois, qui est estimé entre 8 et 10 M€. Eindhoven, Milan et Bruges sont d’autres clubs sur le coup.

En concurrence avec Monaco, notamment, le FC Porto a lancé des discussions pour un possible transfert du Brestois #Brassier, qui est estimé entre 8 et 10 M€. Eindhoven, Milan et Bruges sont d’autres clubs sur le coup. #Mercato #SB29 #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 1, 2024

