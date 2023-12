LOSC, OM : l’avenir de Paulo Fonseca est déjà scellé chez les Dogues !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM même si Pablo Longoria s’est orienté vers d’autres pistes (Marcelino puis Gennaro Gattuso), Paulo Fonseca (50 ans) aurait les idées claires sur son avenir du côté du LOSC.

Paulo Fonseca au LOSC, ça sent la fin !

Arrivé sur le banc des Dogues à l’été 2022 et malgré des résultats satisfaisants, le Portugais ne devrait pas aller au-delà de son présent contrat de deux ans qui coure jusqu’en juin 2024. Selon Mohamed Toubache-Ter, Fonseca ira au bout de la saison et s’en tiendra là. « Officiellement, ça répondra que ça bosse et que ça discutera en fin de saison », ajoute l’insider.

En 18 mois, l’ancien coach de l’AS Rome et du Shakthar Donetsk – qui a un caractère assez fort – s’est plaint à plusieurs reprises des recrutements pas assez ambitieux menés par son président Olivier Létang. Recrutements qui l’empêchent de viser plus haut que le top 5…

Paulo Fonseca, normalement la fin… à l’issue de la saison 2023-2024.



Officiellement, ça répondra que ça bosse & que ça discutera en fin de saison… #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 28, 2023

