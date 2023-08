LOSC, PSG, RC Lens, OGC Nice : l’équipe type de la 2e journée de L1

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Malgré son match nul contre le Stade Rennais, hier à Bollaert (1-1), le RC Lens réussit à placer deux joueurs dans cette équipe type : le buteur Deiver Machado et Andy Diouf. Si le PSG (Marquinhos et Ugarte) et le Stade Brestois (Brassier et Del Castillo) ont signé le même petit exploit, l’OGC Nice n’est pas en reste.

Guessand compte s'imposer à Nice

Evann Guessand, qui compte rester au Gym cette saison, a marqué à Lorient et a pris la pointe de l’attaque de ce onze prestigieux protégé par le Lillois Lucas Chevalier dans le but. Enfin, on notera la présence du Montpelliérain Al-Tamari, du Toulousain Desler et du Monégasque Minanimo pour compléter l’escouade.

