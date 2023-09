LOSC - Stade de Reims : les compos sont là !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le coup d'envoi du match entre le LOSC et le Stade de Reims, dernier match de la 6e journée de Ligue 1, sera donné à 21h. Paulo Fonseca et Will Still viennent de dévoiler leur onze de départ, qui permettra au vainqueur d'intégrer le premier tiers du classement.

LOSC : Chevalier - Santos, Umtiti, Yoro, Ismaily - André, Gomes - Yazici, Cabella, Haraldsson - David.

SDR : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Matusiwa, Teuma - Ito, Daramy, Nakamura.

Supporters du LOSC, voici la composition de votre équipe pour la réception du Stade de Reims 🔴⚪️#LOSCSDR pic.twitter.com/o3BKlzLMCw — LOSC (@losclive) September 26, 2023

