OL : Juninho prépare le plus gros Mercato d’hiver de l’histoire du club !

En perdition en Ligue 1 (12e), l’Olympique Lyonnais a promis de réaliser un énorme Mercato en janvier 2020 afin de redresser la barre. Priorité à l’expérience.

Les moyens :

Après plusieurs saisons à finir avec un bénéfice important, l’Olympique Lyonnais ne s’est jamais aussi bien porté financièrement. Les Gones ont explosé tous leurs records de revenus lors du premier semestre de l’exercice 2019-2020, bouclant le mois d’août avec un Mercato positif à hauteur de 43 M€ hors bonus.

Si Jean-Michel Aulas a laissé entendre que l’OL ne mettrait pas 90 ou 100 M€ sur le marché (comme l’été dernier), les Olympiens sont en mesure d’investir et leur masse salariale leur permet de faire quelques coups. Sans doute le club qui dispose de la plus large latitude en janvier 2020.

Les besoins :

Il y a une dizaine de jours, Juninho se voulait très clair sur ses souhaits en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions : « Si on peut faire un joueur par secteur, un derrière, un en milieu, et un en attaque. Comme je le disais il nous faut des joueurs avec de la personnalité, de l’expérience, c’est ce qui nous manque dans l’équipe. C’est mon avis, mais on va écouter Rudi, Florian et le président », avait lâché le directeur sportif brésilien.

L’OL cherche un latéral gauche, peu satisfait de la concurrence entre Marçal et Youssouf Koné (tous deux blessés actuellement), un vrai taulier au milieu, un milieu de couloir et un attaquant pour remplacer Memphis Depay. Il est aussi possible qu’en cas de départ de Marcelo, pris en grippe par les supporters, les Gones aillent dénicher un défenseur central. Profil type : tous joueur international en échec, désireux de participer à l’Euro 2020 et cirant le banc d’un grand club.

Les premières pistes : Steven Nzonzi (Galatasaray, 31 ans), Thomas Lemar (Atletico, 24 ans), Kévin Gameiro (FC Valence, 32 ans), Hatem Ben Arfa (libre, 32 ans), Julian Draxler (PSG, 26 ans), Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans), Javier Pastore (AS Rome, 30 ans), Lucas Digne (Everton, 26 ans), Adrien Rabiot (Juventus, 24 ans), Ezequiel Garay (FC Valence, 33 ans), Alessandro Florenzi (AS Roma, 28 ans).