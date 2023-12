Une affaire éclate au Stade Rennais, coup dur pour Matic, Ménès cartonne Todibo (OGC Nice)

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Stade Rennais : une affaire Theate démarre en Belgique !

C’est une histoire qui ne concerne pas directement le Stade Rennais mais qui pourrait avoir un impact sur le défenseur belge Arthur Theate, au cœur d’un litige entre deux de ses anciens clubs. En effet, dans un communiqué, le KV Ostende (D1 belge) a annoncé poursuivre en justice le club de Bologne pour défaut de paiement sur le transfert du défenseur central. La formation de Série A italienne n’aurait pas respectée toutes ses obligations contractuelles suite au départ de Theate à Rennes…

Stade Rennais : Matic out jusqu’en 2024

Pour son dernier match de l’année sur le terrain de la lanterne rouge Clermont, le Stade Rennais avance très diminué ce mercredi soir. En plus des absences sur blessure de Benjamin Bourigeaud et Lorenz Assignon, Julien Stéphan a annoncé le forfait de son patron du milieu Nemanja Matic, victime d’un souci musculaire et qui manquera le dernier match de l’année civile.

OGC Nice : Todibo se tire une balle dans le pied avec les Bleus pour Ménès

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué le pétage de câble de Jean-Clair Todibo lors du match Le Havre – Nice (3-1). Un coup de sang qui pourrait lui être préjudiciable pour l’équipe de France :

« Todibo, cela commence à faire pas mal de dossiers où il n’est pas très bien placé. Il y a eu son rire pendant la minute de silence. Il y a l’affaire Galtier, son pétage de plomb contre Le Havre. Cela a l’air de quelqu’un d’excessivement nerveux. Je ne dis pas que l’ami Grandsir est agréable mais ça ne justifie pas une réaction de petite frappe (…) Ce sont des choses qui déplaisent à Deschamps ».

Face à Pierrot (2/3) : "Il y a trop de matchs, c'est aux joueurs de dire stop et de faire grève"



Todibo, Casemiro, l'hygiène des footeux, Lyon sauvé (?), Coupe du Monde des clubs, Strasbourg lancé (?), Miss France, Coupe de France et Luis Enrique.https://t.co/ASMCXHdwY4 — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 18, 2023

Mais aussi...

AS Monaco : Hütter fixe ses besoins sur le Mercato

Avec six de ses joueurs partants pour la CAN, Adi Hütter a expliqué que l’ASM pourrait vivre un Mercato de janvier actif : « Six joueurs ne seront pas là. Ce sera beaucoup. C'est comme si on avait six joueurs forfait. C'est beaucoup. On doit faire sans et composer la meilleure équipe possible (…) Des renforts ? Peut-être, oui. C'est important pour nous d'avoir un oeil sur le marché à tout moment. Peut-être qu'on aura la possibilité d'attirer de nouveaux joueurs, peut-être pas ».

Montpellier - OM : Der Zakarian lance un appel aux supporters

Ce mercredi, Montpellier reçoit l’OM à La Mosson. Un match important pour Michel Der Zakarian, qui en a appelé à l’aide du 12ème homme pour aller chercher un succès contre les Phocéens… Bien conscient que Marseille joue trop souvent avec les faveurs du public quand il se déplace dans l’Hérault : « J'espère qu'il va être avec nous le public. Il ne faut pas qu'il soit contre nous. On joue à domicile. Même s'il y aura des Marseillais il faut que les nôtres crient plus fort. A nous de faire le match qu'il faut aussi pour leur faire un beau cadeau de Noël ». Il fut un temps où Loulou Nicollin chassait les suceurs de Marseillais de ses tribunes. Désormais c’est MDZ qui a pris le flambeau…

Toulouse : quatre départs en janvier au Téfécé ?

Probablement privé de Logan Costa, Franck Magri et Moussa Diarra durant la CAN, le Toulouse FC n’en a pas fini avec ses mésaventures du mois de janvier. En effet, comme le rapporte le site les Violets, le Téfécé devrait aussi perdre Denis Genreau du 12 janvier au 10 février. La raison ? L’international australien (6 capes) devrait participer à la Coupe d’Asie au Qatar sur cette période…

Le Havre, LOSC : Bayo évoque un avenir à l’étranger

Prêté sans option d’achat par le LOSC au Havre où il se relance cette saison (11 apparitions, 4 buts), Mohamed Bayo a évoqué son avenir sur le site de Foot Mercato. Un avenir qu’il ne voit pas vraiment chez les Dogues : « Rester au HAC ? Pour l’instant, c’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. On est en pleine saison et ça ne sera qu’à la fin du championnat qu’on pourra tirer un bilan et décider ce qu’on veut faire (…) Est-ce que je me vois à l’étranger plus tard ? Bien sûr, bien sûr, je pense que n’importe quel footballeur a cette ambition de voir l’étranger, d’évoluer dans un autre championnat en Europe ou ailleurs (…) Un championnat ? L’Allemagne avec la Bundesliga et la Premier League, pour moi ce sont les deux championnats les plus intéressants ».

RC Strasbourg : pas de malaise entre Keller et BlueCo

Proche de Marc Keller, son meilleur ami président du RC Strasbourg, Pierre Ménès a levé le voile sur les relations entre le dirigeant alsacien et le fond d’investissement BlueCo désormais majoritaire au Racing, démentant certaines rumeurs de friture sur la ligne :

« Marc est très satisfait de cette entente avec BlueCo. Il n’est pas du tout considéré comme un employé… Ce sont les mêmes personnes dans les bureaux. C’est toujours Loïc Désiré qui fait le recrutement. L’Equipe dit dans son papier que c’est Chelsea qui a imposé Sylla mais c’est un mensonge. Marc est quelqu’un qui sait bien compter les sous et il sait que l’an prochain, il y a les travaux de la Meinau et CVC à rembourser. Il faudra trouver 20 M€ donc s’il n’y avait pas BlueCo, cela ne passerait que par des ventes de joueurs. Mais bon, ça, il faut le faire comprendre à des gens qui sont pas obtus et qui ne crient pas « non à la multipropriété » à tout bout de champ… Alors que ça ne veut rien dire ».

RC Strasbourg : cascade de mauvaises nouvelles avant Lille

Si le RC Strasbourg de Patrick Vieira finit bien l’année et reste sur deux victoires consécutives, le dernier match de l’année à la Meinau face au LOSC s’annonce compliqué pour les Alsaciens. En effet, en plus de Lebo Mothiba, blessé au genou et absent de longs mois, le RCSA devra faire sans Gerzino Nyamsi (déchirure pectorale) et Ismaël Doukouré (entorse) pour le choc contre les Dogues. Thomas Delaine est incertain. En revanche, Abakar Sylla, sorti KO du match de Lorient, sera bien de la partie.

Bordeaux : une pépite des Girondins plait en Belgique et en Allemagne

Très peu utilisé aux Girondins de Bordeaux cette saison (2 apparitions), Emmanuel Biumla (18 ans) pourrait plier bagage. Selon Foot Mercato, l’international U19 – sous contrat jusqu’en juin 2026 – serait dans le viseur des belges d’Antwerp et du Hambourg SV (D2 allemande).

Podcast Men's Up Life