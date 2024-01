Une recrue imminente à Nice, Kakuta vers l'Espagne, un Quaresma au LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Belhanda trop cher pour le FC Metz

Selon L'Equipe, le FC Metz, à la recherche d'un numéro 10, a tenté de rapatrier Younès Belhanda. L'ancien Montpelliérain (33 ans) est libre depuis sa résiliation de contrat avec le club turc d'Adana Demirspor, fin décembre. Mais le Marocain s'est avéré trop cher pour le club lorrain et ses finances limitées.

Toulouse FC : le nouveau Healey en D4 anglaise ?

Le Mercato du Toulouse FC n’est peut-être pas terminé. En plus de Yann Gboho et Shavy Babicka, un troisième offensif pourrait débarquer selon l’excellent site LesViolets.com qui parle d’un intérêt pour l’avant-centre anglais Max Dean (19 ans). Un buteur évoluant au MK Dons (D4 anglaise) et présenté comme le possible successeur de Rhys Healey. Le Téfécé aurait proposé 1 M€ pour le Britannique. Somme refusée par la formation de League Two pour le moment…

Mais aussi...

Amiens : Kakuta vers un retour en Espagne ?

Gaël Kakuta vers un nouveau départ à l’étranger ? Sous contrat à Amiens jusqu’en juin 2026, le meneur de 32 ans pourrait quitter la France dans les heures à venir. Selon Foot Mercato, il serait en effet dans le viseur de Grenade. Le club espagnol aurait déjà pris contact avec la formation picarde et les discussions entre les deux écuries seraient en cours. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 16 matches depuis le début de la saison, Kakuta pourrait donc faire son retour en Espagne, lui qui avait évolué par le passé au Rayo Vallecano.

Stade Brestois : à Paris en train

Alors que s’annonce un enchaînement de matches importants (déplacements à Paris demain en L1 et le 7 février en Coupe, et réception de Nice le 4 février), Brest va pouvoir s’étalonner, lui qui avait eu du mal à l’automne face aux gros. Pour l’affiche de demain (20h45), les joueurs d’Éric Roy se déplaceront en train. Ils partiront aujourd’hui, pour environ quatre heures de trajet, et repartiront de la capitale lundi, toujours par le rail. Il s’agit du seul déplacement via ce mode de transport, par souci écologique et économique. Les voyages à Lorient, Nantes et Rennes s’effectuent, eux, en car.

RC Strasbourg : Nyamsi vers la Salernitana ?

Gerzino Nyamsi se dirige vers l'Italie. Selon Fabrice Hawkins, le RC Strasbourg et la Salernitana sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat du défenseur. Les négociations avancent bien entre Nyamsi et le club de Serie A Tout le monde serait confiant pour une issue positive.

❗️Gerzino Nyamsi se dirige vers l'Italie 🇮🇹



🔹Strasbourg et la Salernitana sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat du défenseur



🔹Les négociations avancent bien entre Nyamsi et le club de Serie A

➡️ Tout le monde est confiant pic.twitter.com/Nnv6EJm6mJ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 26, 2024

Et enfin...

LOSC : un Quaresma à Lille ?

Selon O Jogo, Eduardo Quaresma ferait l'objet d'un intérêt du LOSC afin de remplacer Tiago Djalo, parti garnir les rangs de la Juventus Turin ces derniers jours. Le Sporting Lisbonne aurait déjà reçu une offre pour son défenseur de 21 ans de la part du club nordiste ! Le montant de celle-ci n'a pas fuité.

OGC Nice : Dupé officialisé avant Metz ?

Annoncé depuis plusieurs jours maintenant, l'arrivée de Maxime Dupé en remplacement de Salvatore Sirigu, parti en Turquie cet hiver, ne serait plus qu'une question d'heures. Selon plusieurs médias, l'ancien gardien du FC Nantes pourrait même signer officiellement son contrat avant le coup d'envoi du match contre le FC Metz (17h).

AS Monaco : Scuro a recalé le Brésil !

Homme de base du nouveal AS Monaco, Thiago Scuro est un homme courtisé. Selon Fabrizio Romano, la Fédération brésilienne l'a approché pour le rôle de directeur sportif de la Seleçao. Scuro a été honoré mais a rejeté la proposition afin de se concentrer sur le projet de l'AS Monaco en tant que responsable du football. L'intéressé veut continuer en Europe et dirigerait le processus de vente du club.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation approached Thiago Scuro for the role of Seleçao sporting director.



Understand Thiago Scuro was honored but rejected the proposal.



He’s focused on AS Monaco project as Head of Football, wants to continue in Europe; he’s leading process to sell the club. pic.twitter.com/gDVrahHc2m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

