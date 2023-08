Mikautadze fixé, Lens et le MHSC contrariés, des nouvelles recrues à Nice, Lille et Rennes ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

LOSC : les Dogues tiennent leur gardien remplaçant

Les dirigeants lillois se sont mis d'accord avec leurs homologues lorientais pour le transfert du gardien italien Vito Mannone. Le vétéran de 35 ans va signer un contrat de deux ans et devenir la doublure de Lucas Chevalier. Selon Foot Mercato, l'indemnité de transfert s'élève à 200.000€.

FC Metz : visite médicale à Amsterdam pour Mikautadze

Courtisé par de nombreux clubs, Georges Mikautadze devrait s'engager avec l'Ajax Amsterdam. Selon Mohamed Toubache-Ter, il est aux Pays-Bas ce mardi pour y passer sa visite médicale, préalable à la signature d'un contrat. L'insider précise que la Lazio Rome avait proposé 13 M€ plus 2 M€ de bonus. Et que l'Ajax n'est pas à l'abri d'un assaut de dernière minute d'un club anglais. Mais l'attaquant géorgien, auteur de deux buts en trois matches de L1, a de très grandes chances de devenir Lancier.

AS Monaco : Lens, le MHSC et un autre club sur Aguilar

Dans le viseur de Montpellier depuis plusieurs semaines, Ruben Aguilar est désormais pisté par le RC Lens. Mohamed Toubache-Ter, qui a révélé l'information, explique que les Sang et Or ont proposé 1,7 M€ pour le défenseur mais que l'AS Monaco se montre plus exigeante avec le Racing qu'avec Montpellier. "Malgré l’offre lensoise supérieure à celle de Montpellier, cette dernière a ses chances", explique-t-il. Selon Bertrand Queneutte, un troisième club dont l'identité n'a pas filtré s'est aussi positionné et préparerait une offre juteuse. « Ruben Aguilar est un joueur qui veut revenir à Montpellier depuis deux saisons même s’il avait reprolongé avec Monaco, a tonné Laurent Nicollin sur France Bleu Hérault. Nous sommes d’accord sur un certain salaire, sur le contrat mais on doit se mettre d’accord avec Monaco. Nous avons transmis une offre lundi matin. Je n’ai pas les moyens financiers de Lens, j’ai fait la proposition que je pouvais faire et j’espère que cela suffira pour le faire revenir. Je ne sais pas faire plus, les dirigeants de Monaco ont changé et je ne les connais pas spécialement. La proposition a été faite mais je n’ai pas eu de retour depuis ce matin. »

FC Lorient : Lepenant (OL) dans le viseur

Selon Foot Mercato, l'arrivée d'un numéro 6 à Lyon pourrait entraîner le prêt de Johann Lepenant. L'ancien Caennais serait sur les tablettes de deux clubs, le FC Lorient et Clermont. Avec un avantage aux Merlus, qui ont mieux débuté la saison que les Auvergnats, battus trois fois en autant de journées...

Stade Brestois : Pereira Lage absent face à Rennes mais pas plus

Mathias Pereira Lage n'a ramené que des mauvaises nouvelles de Marseille samedi ! Il y a bien sûr eu la défaite (0-2) mais également sa blessure, contractée à la 98e minute alors qu'il était entré à... la 90e ! L'ailier droit a ressenti une pointe derrière la cuisse qui laissait craindre une blessure aux ischio-jambiers. Après les examens effectués lundi, il s'agirait d'une petite lésion qui ne devrait lui faire manquer que le derby contre Rennes samedi (17h). Un moindre mal...

RC Strasbourg : Bellegarde plaît en Angleterre

Auteur d'un très gros début de saison, Jean-Ricner Bellegarde est impliqué dans 100% des buts de son équipe ! Il avait ouvert le score contre Lyon (2-1) avant d'être passeur décisif pour Mothiba. Muet à Monaco (0-3) lors de la 2e journée, il a à nouveau fait parler la poudre face au TFC (2-0) dimanche et délivré une nouvelle passe décisive, cette fois à Emegha. Avec deux buts et deux caviars, il est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur du Racing. Selon L'Équipe, Wolverhampton n'est pas insensible à son profil et prévoir de formuler une offre prochainement.

OL : arrêté préfectoral contre les supporters du PSG

Dimanche aura lieu le premier gros choc de la saison de Ligue 1, entre un OL qui connaît une entame très difficile et un PSG qui commence à carburer au super sous l'impulsion du duo Mbappé-Dembélé. Comme c'est devenu la triste coutume, le préfet du Rhône a publié un arrêté afin d'encadré le déplacement des supporters du PSG. Ceux-ci sont interdits de centre-ville et aucun écusson du club de la capitale ne sera autorisé au Groupama Stadium en dehors du parcage réservé aux supporters du PSG.

Mais aussi...

Stade Rennais : offre de 9 M€ pour Sanchez

Désireux de s'attacher les services de Davinson Sanchez, le Stade Rennais a formulé une offre de 9 M€ auprès de Tottenham pour son expérimenté défenseur central colombien. Selon L’Équipe, le club londonien n'a pas encore répondu mais il serait prêt à le laisser partir pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros.

MHSC : Nicollin annonce la suite du Mercato

Interrogé pour en savoir plus sur les attentes du Montpellier au sujet de la dernière ligne droite du mercato, Laurent Nicollin n’est pas totalement fermé à d’autres arrivées cet été. « Le recrutement d’un attaquant n’est pas spécialement ma volonté, a-t-il expliqué sur France Bleu Hérault. Wahi a été remplacé par Akor, Mavididi par Tamari. S’il faut prendre, on prendra mais ça ne sera pas prendre pour prendre.

AS Monaco : Balogun attendu aujourd’hui

Le retour de Folarin Balogun en Ligue 1 se précise. Selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, l’attaquant américain est attendu en Principauté ce mardi pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans. Le transfert est estimé à environ 45 millions d’euros, bonus compris.

Et enfin...

OGC Nice : Doumbouya lâché par Sochaux ?

Nice et Sochaux avancent très positivement dans leurs discussions pour finaliser le transfert d’Amidou Doumbouya (16 ans). Selon L’Équipe, l’international français des moins de 16 ans devrait s’engager avec les Aiglons avant la fin du mercato pour un montant estimé à 500 000 euros, avec des bonus pouvant faire grimper le transfert jusqu’à 1 million d’euros, ainsi qu’un pourcentage à la revente de 15 %.

Stade Brestois : Brahimi (Nice) plus proche que jamais ?

Courtisé par des écuries étrangères, notamment en Espagne, en Angleterre et en Italie, Billal Brahimi a donné sa préférence au Stade Brestois. Selon Foot Mercato, le milieu offensif algérien de l’OGC Nice est d’accord pour rejoindre le SB29. Il reste encore des détails à régler mais il arrivera sous la forme d’un prêt avec option d’achat si tout se passe comme prévu.

FC Lorient : Bruges débarque sur Touré (OM)

Intéressé par le profil d’Isaak Touré, qui pourrait être échangé avec Bamo Méïté à l’OM, le FC Lorient voit débarquer la concurrence de Bruges. D’après Sacha Tavolieri, le dossier est jugé cher par le club belge mais pourrait se décanter selon l’évolution du mercato dans les derniers jours.

