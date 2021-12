Monaco, Montpellier, Angers, Reims... Leurs besoins affichés au Mercato de janvier

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Monaco

A l'affût des bonnes opportunités comme sur chaque fenêtre de transferts, le club princier regarde plus particulièrement sur le poste de latéraux en prévision des départs de Caio Henrique et Djibril Sidibé (Sergio Gomez d'Anderlecht et le brésilien Vanderson sont notamment suivis). A priori, Aurélien Tchouaméni ne partira pas avant l'été 2022.

Montpellier

Reconnaissant que le facteur économique serait de toute façon prépondérant et qu'il faudrait sans doute aller vers quelqu'un de libre, Olivier Dall'Oglio souhaite la venue d'un « attaquant de côté supplémentaire ». Les noms de Zinédine Ferhat (Nîmes) et Youcef Belaïli (libre) revient avec insistance mais le paramètre économique est un (vrai) souci.

Metz

Après avoir fait venir Jemerson en joker, Frédéric Antonetti cherche toujours au moins un défenseur central. Surtout qu'avec la CAN, il sera privé de Dylan Bronn et Kiki Kouyaté. Jean-Armel Kana Biyik, qui s'entraîne avec l'équipe depuis plusieurs semaines, est une option. Sans grands moyens, les Grenats regardent aussi à un renfort dans le cœur du jeu.

Reims

Si Oscar Garcia souhaite la venue d'un attaquant « capable d'éliminer en un-contre-un » et amenant « de la vitesse devant » afin de combler le départ (jamais vraiment compensé) de Boulaye Dia, l'Espagnol pourrait se heurter aux considérations économiques de ses dirigeants, satisfaits de l'éclosion sur les dernières semaines d'Hugo Ekitike.

Lorient

Pour sauver les Merlus, Christophe Pelissier a été très clair : « Quantitativement, le groupe est léger. Maintenant, il y a une dimension économique qui doit être gérée. Sur le mercato, il faut réfléchir à une ou deux arrivées parce que sinon on se retrouvera de nouveau en difficulté au mois de mars ». Un défenseur central et un offensif sont espérés.

Angers

Placé sous encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutation par la DNCG, le SCO ne recrutera probablement pas sur le mois de janvier. Certains départs sont souhaités pour abaisser la masse salariale (El-Melali, Bobichon, Thioub, Ninga, Bahoken). La porte n'est pas fermée pour une vente d'Angelo Fulgini. Cela doit conditionner la signature attendue de Nabil Bentaleb (ex-Tottenham et Schalke04, aujourd'hui libre) qui s'entraîne à la Baumette depuis des semaines.

Brest

Le départ d'Haris Belkebla à la CAN pousse le SB29 à une petite réflexion dans le cœur du jeu. Il est néanmoins possible qu'aucun retouche ne soit apporté à l'effectif sans départ. Une possible vente de Romain Faivre dès janvier peut également ouvrir la voie d'un recrutement offensif.

Clermont

Pascal Gastien l'a dit : le club auvergnat « va essayer de recruter un ou deux joueurs ». « On voudrait se renforcer. Je ne souhaite pas bouleverser le groupe mais de ce que je vois, j'aimerais apporter un peu de fraîcheur de la part de joueurs extérieurs ». Selon La Montagne, la priorité va vers des profils offensifs pour épauler Mohamed Bayo.

Troyes

Pas forcément satisfait des réponses de l'effectif actuel à disposition de Laurent Batlles, le City Group sera à l'écoute des opportunités de marché. Des ajustements sont notamment envisageables dans le cœur du jeu. Prêté par Manchester City, Patrick Roberts devrait repartir...