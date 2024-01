Nantes rate une belle occasion à Reims, Louza et Ayew régalent lors de Lorient – Le Havre

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si le FC Nantes de Jocelyn Gourvennec n’a pas perdu à Auguste-Delaune face à sa « bête noire » du Stade de Reims, les Canaris sont repartis avec un 0-0 frustrant. Dans un match où l’arbitrage et la VAR ont beaucoup fait parler, Tino Kadewere a manqué un penalty face à Yevhann Diouf (73’). Nantes reste 13ème, Reims (6ème) ne profite pas des nuls de l’OM et du LOSC.

Imran Louza et André Ayew soignent leur retour

Du côté des deux derniers du classement, on a assisté à une petite révolte... Mais pas de victoire pour autant. Mené sur un penalty de Sabbi (15’), le FC Lorient a été accroché au bout du suspense par Le Havre (3-3). Les Merlus ont pu compter sur un excellent Imran Louza, auteur du premier but lorientais (33’) et passeur décisif sur la tête de l’autre recrue Mohamed Bamba (90’+2). Avant cela, Ayman Kari avait signé son premier but avec les Bretons (51’). L’autre grand bonhomme de ce match n’est autre qu’André Ayew, auteur d’une tête rageuse (85’) et d’un retourné (90’+4) pour arracher le point du nul. De retour de la CAN et rentré sur la fin, l’ancien Marseillais n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis huit ans et demi.

A Gabriel Montpied, Clermont n’a pas mis fin à la série d’invincibilité du RC Strasbourg mais a évité la défaite (1-1). Shamar Nicholson (52’) a répondu à Moise Sahi Dion (34’). Lorientais (13 pts) et Clermontois (15 pts) restent dans la zone rouge mais se rapprochent de l’OL et du FC Metz (16 pts chacun).

