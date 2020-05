FC Nantes : Kita compte sur un fidèle allié pour sortir de la crise

true

Les partenaires du FC Nantes se bousculent pour rassurer Waldemar Kita quant à leur avenir commun malgré la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le FC Nantes ne fait pas partie des clubs qui devraient être les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ainsi, Waldemar Kita a déjà fait savoir qu’il mettrait au pot quoi qu’il arrive malgré les sommes importantes en jeu.

Pour rassurer encore plus sur la pérennité du FCN, les partenaires y vont aussi de leur partition. Proginov est encore un proche du club nantais à lui assurer de son soutien ces prochains mois malgré l’impact de la crise sur ses propres finances.

« Tout intérêt à préserver ce fleuron identitaire local »

« Notre relation est durable et surtout passionnée. Notre fondateur, Michel Martin, a longtemps été abonné au FC Nantes et était épris de cette philosophie de jeu. Aujourd’hui, nous souhaitons perpétuer tout ce qu’il a entrepris, explique Philippe Plantive, président du conseil d’administration de Proginov sur le site officiel des Canaris. En ce qui concerne le FC Nantes, nous sommes inscrits dans un partenariat de longue durée car nous le renouvelons pour cinq ans à chaque fois. Dans ce contexte, nous sommes engagés avec le club et nous sommes ravis de pouvoir l’accompagner. Le FC Nantes, c’est identitaire pour la région. Nous avons tout intérêt à préserver ce fleuron identitaire local. Je leur envoie toute notre énergie « proginovienne », pour que tout le monde garde le cap. »