Nice attend 50 M€, imbroglio Fonseca au LOSC, grosse surprise au Stade Rennais ?

Clermont Foot : retour de Borges

Après avoir buté sur l’OGC Nice, « la meilleure défense des grands championnats d'Europe », le Clermont Foot aborde son déplacement à Strasbourg avec l'idée de retrouver la réussite qu'il avait connue à Lyon (2-1), lors de son dernier match de Ligue 1 à l'extérieur. Pour cela, Pascal Gastien veut aussi s’appuyer sur la deuxième mi-temps de la défaite contre le Gym (0-1), positive à ses yeux : « On a su tenir le ballon, ce qui n'est pas simple face à cette équipe. Donc je suis raisonnablement optimiste ». Privé d’Alidu Seidu, suspendu, le CF63 compte sur le retour de Neto Borges, qui vient de purger ses deux matchs de suspension.

RC Strasbourg : Doukouré vise très haut

Le RC Strasbourg, qui a refusé cet été une offre de 15 millions d’euros de Wolfsburg au sujet d’Ismaël Doukouré, est conscient de la valeur de son défenseur central mais il espère étendre son contrat, qui court jusqu’en 2026. « Prolonger pour prolonger, ça ne m’intéresse pas, explique l’intéressé dans L’Équipe. Si je le fais, c’est que j’ai un projet clair derrière. Il doit être ambitieux, viser les places européennes. »

Toulouse FC : Cissoko est enfin prêt !

Absent depuis le début de saison en raison d'une blessure au pied droit, Ibrahim Cissoko est enfin prêt à reprendre la compétition. Le jeune ailier néerlandais (20 ans) figure dans le groupe toulousain pour la première fois. Son retour était attendu pour compenser la longue indisponibilité de Zakaria Aboukhlal. Conscient des « doutes » créés par la mauvaise série du TFC (aucune victoire depuis un mois), son entraîneur Carles Martinez Novell veut en profiter pour sortir de ce « contexte difficile » et « continuer d'aller de l'avant ».

Mais aussi...

FC Lorient : Mvogo a écoeuré le RC Lens

Auteur de 7 arrêts hier au Moustoir, dont une main ferme face à Angelo Fulgini (26e) ou une horizontale face à Elye Wahi (72e), Yvon Mvogo a été l’un des grands bonshommes de l’après-midi lorientais face au RC Lens (0-0). « Avec Yvon, il peut y avoir des hésitations ou des choses moins bien faites, mais il s’accroche et finalement il livre une partie excellente, se satisfait son entraîneur Régis Le Bris. Il a dégagé beaucoup de sérénité, il a été décisif, et je pense qu’il est capable de faire encore mieux, j’en suis persuadé. » Son compère d’attaque, Siriné Doucouré, était également sous le charme : « Il a été très costaud. Un clean-sheet, je suis très content pour lui car il le mérite. Il restait (malgré les buts encaissés) parmi les gardiens qui arrêtaient le plus de ballons en Ligue 1, cela veut dire qu’il n’a pas douté. »

Stade Brestois : Roy veut lancer une nouvelle ère à Monaco

Après Lille (0-1) et le PSG (2-3), le Stade Brestois se déplace à Monaco avec ambition. « Avec ce qu’on a produit dans le jeu, ce sont des matches qu’on aurait pu ne pas perdre, estime Éric Roy. Mais on reste sur deux défaites et on veut sortir de cette spirale. » Ce sera sans le milieu Jonas Martin, qui souffre d’une lésion musculaire à une cuisse et qui ne reviendra pas avant Montpellier (le 26 novembre). Au moins, ne manquera-t-il pas la réception de Strasbourg, dimanche prochain, puisque le stade Francis-Le Blé ne sera pas ouvert, abîmé par la tempête Ciaran. La rencontre devrait être reportée au mercredi 6 décembre.

Stade Rennais : Bourigeaud à droite ?

Les Rennais ne s’envoleront à Nice que ce matin. Au-delà du retour attendu de Martin Terrier dans le onze, le principal changement pourrait concerner le système dans lequel se présentera le club breton et, par ricochet, le positionnement de Benjamin Bourigeaud. Rennes a travaillé le 4-4-2 à deux reprises en début de semaine, et son capitaine, réaxé depuis la fin de la saison dernière, évoluait couloir droit. « On y réfléchit », a concédé Bruno Genesio vendredi. Diminué en fin de match face au RC Strasbourg (1-1) dimanche dernier, Nemanja Matic pourrait finalement enchaîner, tandis qu’Enzo Le Fée, remis de son entorse à une cheville, a lui aussi de grandes chances de débuter. En défense centrale, Genesio a le choix entre relancer Arthur Theate ou maintenir sa confiance à Jeanuël Belocian au côté de Warmed Omari.

Et enfin...

LOSC : un coup de gueule de Fonseca à Marseille ?

Paulo Fonseca a-t-il poussé un coup de gueule à la mi-temps du match contre l’OM (0-0) ? Sur les images diffusées hier soir, il semblerait que ce soit son adjoint qui soit l’auteur de propos offensifs à l’égard de Stéphanie Frappart. Le coach du LOSC a ait son mea culpa en conférence de presse : « Je sais que l’arbitre essaie de faire du mieux qu’elle peut, juste que peut-être 1 ou 2 décisions pouvaient changer le match, mais c’est pas à cause de l’arbitre qu’on n’a pas gagné. Le coup de gueule ? C’est l’émotion du match, c’est tout, mais ce n’est pas possible de dire qu’on n’a pas gagné à cause de l’arbitre. »

Montpellier HSC : examens en vue pour Sylla

Michel Der Zakarian a donné des nouvelles d’Issiaga Sylla. « Il se plaignait d’une douleur au mollet, au niveau du soléraire. On verra s’il est en capacité de jouer mais cela parait compliqué. Il avait déjà eu une rechute… » Des examens sont à venir.

OGC Nice : 50 M€ attendus pour Todibo ?

Selon Ekrem Konur, l'OGC Nice attendrait une offre de 50 millions d'euros pour Jean-Clair Todibo au cours du prochain mercato hivernal. Pour l'anecdote, le défenseur international tricolore n'a plus écopé du moindre carton jaune en Ligue 1 depuis plus d'un an !

🚨OGC Nice are expecting an offer of over €50 million for 23-year-old French defender Jean-Clair Todibo.🇫🇷 pic.twitter.com/ZucCyD0WL4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 4, 2023

