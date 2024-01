Nice freine pour Moffi, Matic quitte Rennes, Bordeaux tremble, un départ au LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : le départ de Moffi à la CAN différé

Appelé de dernière minute pour la CAN avec le Nigéria, Terem Moffi (24 ans) va finalement faire faux bond à l’OGC Nice sur la période de janvier – février. Néanmoins, si l’on en croit L’Equipe et du fait de l’appel tardif de l’ancien Merlu pour remplacer Victor Boniface (blessé), le Gym a demandé et obtenu de pouvoir conserver son avant-centre jusqu’à samedi soir et son déplacement à Rennes en Ligue 1. Moffi ne s’envolera que dimanche pour la Côte d’Ivoire…

RC Strasbourg : Barco ne viendra pas

Cité du côté du PSG et surtout du côté du RC Strasbourg après un achat par BlueCo et Chelsea, Valentin Barco (Boca Juniors, 19 ans) va bel et bien rejoindre l’Angleterre… Mais plutôt pour prendre la direction de Brighton. Selon la Gazzetta dello Sport, le latéral argentin aurait fait savoir à ses dirigeants sa volonté d’activer sa clause libératoire de 10 M$ pour rejoindre les Seagulls. A 12 mois de la fin de son contrat, les Seagulls vont le laisser partir.

Mais aussi…

Nouveau championnat pour Dario Benedetto (ex-OM) ?

De retour à Boca Juniors après son escapade européenne à l’OM et Elche, Dario Benedetto (33 ans) pourrait à nouveau quitter l’Argentine. Selon la presse chilienne relayée par Foot Mercato, « Pippa » pourrait rebondir dans le non moins mythique club de Colo Colo.

FC Lorient : un départ vers la Suisse se profile

Sous utilisé au FC Lorient, l’espoir norvégien Joel Mvuka (21 ans) devrait quitter les Merlus cet hiver. Selon Ignazio Genuardi, l’ailier droit va rejoindre les Young Boys de Berne en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison.

L’AS Monaco et l’OGC Nice ciblent la même pépite en D1 suédoise

Sous contrat jusqu’en décembre 2026 au BK Häcken (D1 suédoise), Romeo Amane (20 ans) intéresse du beau monde. Le journaliste Mercato Ekrem Konur croit savoir que l’OGC Nice, l’AS Monaco et l’Ajax Amsterdam ont tous des vues sur le milieu ivoirien, valorisé à 2,5 M€ par le site Transfermarkt.

AS Monaco : les Petits Princes du Rocher, un documentaire à voir

Hier, nos confrères de Foot National ont dévoilé leur documentaire en immersion au sein du groupe Elite U19 de l’AS Monaco : « Les Petits Princes du Rocher ». Pour le visionner, c’est ici :

Girondins : Bordeaux risque gros à la DNCG ce mercredi

Comme révélé par Romain Molina, les Girondins de Bordeaux attendent très fébrilement leur passage devant la DNCG ce jour pour présenter les « non-avancées » concernant l’arrivée promise d’un actionnaire minoritaire. S’il avait sauvé le club en faisant une augmentation de capital l’été dernier, Gérard Lopez est – cette fois-ci – beaucoup moins serein. Selon L’Equipe, il manquerait encore aux alentours de 10 M€ pour boucler le budget de la saison malgré la vente en MLS de Stian Gregersen (1,8 M€). La DNCG pourrait prononcer des sanctions allant d’un encadrement de masse salariale et d’indemnités de mutation jusqu’à l’interdiction pure et simple de recruter en janvier…

Et enfin...

Stade de Reims : pas de petites économies en Coupe

Facile vainqueur de Dinan-Léhon (3-0) en 32es de finale de Coupe de France ce week-end, le Stade de Reims disputera le prochain tour face au FC Sochaux le dimanche 21 janvier prochain. Alors qu’il est de tradition de laisser la recette de la rencontre au club amateur de la part des professionnels, la formation marnaise ne l’a pas entendu de cette oreille. Selon Ouest France, les deux clubs ont partagé équitablement l’argent récolté lors de cette partie, soit la somme de 12 000 euros chacun.

LOSC : le départ de Djalo à Turin se précise

Le départ de Tiago Djalo se rapproche. La presse italienne annonce que le Lillois est attendu à Turin d'ici à la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et s'engager avec la Juventus. Le transfert devrait s'élever à 3,5M€ assorti de 3,5M€ de bonus et de 10% à la revente.

Toulouse FC : Begraoui prêté à Pau ?

En quête d'un attaquant au mercato hivernal, Pau s'apprête à accueillir l'attaquant du TFC, Yanis Begraoui sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Déjà prêté lors de la phase retour l'an dernier à au club béarnais, le joueur sous contrat jusqu'en 2025 y avait effectué un passage abouti (9 buts en 18 matches). Selon L’Équipe, l’ancien Auxerrois de 22 ans, parallèlement sollicité par l'AC Ajaccio, Angers, Dunkerque et des clubs espagnols, a privilégié un retour dans un cadre sportif qu'il connaît.

Stade Rennais : Matic s'en va, Maripan arrive ?

Comme attendu, Nemanja Matic ne fera pas de vieux os au Stade Rennais. Après avoir vidé son casier en début de semaine, le milieu de terrain serbe a pris le train du départ ce mercredi matin. Il a été pris en photo à la garde en compagnie de sa famille proche. Par ailleurs, Fabrizio Romano affirme que l'arrivée de Guillermo Maripan serait en bonne voie. Le défenseur chilien de l'AS Monaco devrait poser ses valises cette semaine en Bretagne. Des détails restent à régler pour un transfert sec. Enfin, Mohamed Toubache-Ter assure que la deuxième offre rennaise pour Alidu Seidu sera retoquée par Clermont. Celle-ci s'élève à 9 M€ et ne comprend aucun bonus. Le club auvergnat vise 12 + 3.

