Nice tient le remplaçant d’Atal et contrarie Rennes pour Kean, prolongation au LOSC !

OGC Nice : vers un chassé-croisé Atal - Rosier (Besiktas)

En quête d’un latéral droit afin de remplacer Youcef Atal et amener de la concurrence à Jordan Lotomba, l’OGC Nice a peut-être trouvé sa bonne affaire du côté de Besiktas. En effet, Foot Mercato explique que le Gym discute de la venue de Valentin Rosier (27 ans), mis à l’écart au sein du club d’Istanbul. Un prêt avec option d'achat serait dans les tuyaux. D’après le site internet, Atal pourrait faire le chemin inverse de l'ancien Dijonnais.

Le Havre : Youté en Bundesliga ?

Auteur d’un excellent match dimanche contre l’OL, Etienne Youté Kinkoué (Le Havre, 22 ans) aurait tapé dans l’œil de l’Eintracht Francfort selon Foot Mercato. Une offre pourrait tomber dès cet hiver pour le défenseur aux 9 titularisations en Ligue 1.

Toulouse FC : Desler vers les Etats-Unis

En fin de contrat au Toulouse FC l’été prochain, Mikkel Desler (28 ans) se serait quasiment mis d’accord avec le club de MLS d’Austin selon Foot Mercato. Le Danois ne partira toutefois pas cet hiver mais en juin à l’issue de son bail en Haute-Garonne.

Mais aussi...

FC Lorient : Mouyokolo vers un départ

Après avoir accueilli en prêt Imran louza en provenance de Watford, où il ne jouait plus assez à son goût, le FC Lorient devrait œuvre dans le sens des départs et bientôt se séparer de Loris Mouyokolo Selon Foot Mercato, le défenseur de 22 ans va découvrir le championnat néerlandais en rejoignant Volendam. Un accord tripartite aurait déjà été trouvé ces dernières heures mais rien ne sera officialisé tant que le club néerlandais n’aura pas dégraissé en son sein.

LOSC : Alexsandro prolonge

Le défenseur brésilien de Lille Alexsandro (24 ans), initialement sous contrat jusqu’en 2026, a prolongé son engagement de deux ans avec le LOSC. L’ancien de Chaves, arrivé en 2022, a disputé 25 matches toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

OGC Nice : Moise Kean et un gardien de l’Inter ciblés ?

Alors que l’OGC Nice pourrait accueillir Valentin Rosier cet hiver, un gardien pourrait également grossir les rangs du Gym. Selon Nicolo Schira, un prêt du gardien roumain Andrei Radu serait en effet à l’étude. L’intéressé est actuellement prêté à Bournemouth. Par ailleurs, Gianluca Di Marzio rapporte que Moise Kean serait dans les petits papiers de Florent Ghisolfi pour cet hiver. Le Stade Rennais et d’autres clubs de Liga comme l’Atlético Madrid sont aussi sur les rangs. La Juventus Turin serait ouverte à un départ et préfèrerait l’envoyer à l’étranger en prêt ou en transfert sec.

#Calciomercato | @juventusfc, Kean in caso di cessione preferirebbe una pista estera: Atletico, Nizza e Rennes su di luihttps://t.co/y5DZdq5zxP — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 15, 2024

Et enfin...

Montpellier HSC : Der Zakarian ne dit pas non à des recrues

Battu à plate couture par le Stade Brestois (0-2), le Montpellier HSC luttera pour le maintien jusqu’au bout. En attendant d’y voir plus clair, Michel Der Zakarian n’a pas fermé la porte à des renforts au mercato hivernal. « C’est mon travail quotidien, je ne peux pas faire autrement que subir les évènements, on ne va pas inventer des joueurs… à moins que la direction m’en prennent des nouveaux. On en discutera », a-t-il lâché au micro de Prime Vidéo.

