Nouveau rebondissement pour l'avenir de Still, coup dur à Lens, 20 M€ pour le Stade Rennais ?

Stade de Reims : la vérité sur la rumeur Still à Sunderland

Alors que le nom de l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a été cité du côté de Sunderland, Emmanuel Petit, désormais consultant pour RMC Sport, a fait ce vendredi des révélations sur cette rumeur. "J'ai appelé Will Still. On lui reproche son ingratitude et sa trahison. Tout le monde sait que le coach de Reims est convoité. Il n'a jamais rencontré les dirigeants de Sunderland mais ils ont contacté son agent."

Stade Rennais : 20 M€ pour Theate ?

Si le Stade Rennais souhaite se renforcer dans toutes les lignes au mercato hivernal, des départs ne sont pas à exclure en janvier. Il Corriere dello Sport nous apprend que la Fiorentina est toujours intéressée par le défenseur Athur Theate (23 ans). Le Belge avait rejoint le SRFC en 2022 en échange de 19 M€ et avait été l’un des joueurs les plus demandés lors du dernier mercato estival... déjà par la Viola. Le club breton compte sur son défenseur de 23 ans mais serait prêt à le céder l’été prochain contre 20 millions d’euros.

RC Lens - Stade de Reims : Letexier au sifflet

Retour au championnat pour le RC Lens avec un petit coup dur en vue. Désigné pour le match entre RC Lens et le Reims, François Letexier ne lui réussir plus guère. Ce dernier a déjà croisé la route des Sang et Or à 17 reprises pour un total de 8 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Cette saison, l’officiel était au sifflet lors du match nul au Havre (0-0) et la défaite en tout début de saison contre le PSG (3-1). L’an passé, Letexier avait davantage porté chance aux Lensois avec un bilan d’une victoire pour deux nuls et une seule défaite, dans le derby face au LOSC (1-0).

AS Monaco Hütter explique la mise à l'écart de Ben Yedder

Barré par Folarin Balogun face à l’OL hier soir (0-1), Wissam Ben Yedder n’est plus l’attaquant numéro 1 de l’AS Monaco cette saison. Un choix que ne semble pas regretter Adi Hütter malgré la défaite des siens à Louis II. « À Rennes, Folarin n’a pas marqué mais il a travaillé beaucoup pour l’équipe et a été très bon. Ce soir, il n’a pas eu de chance. Quand Wissam est entré, on a joué à deux attaquants. Donc ce n’est pas une question de comparaison entre eux. Le seul problème, c’est qu’on doit marquer. Et que cette défaite est très dure à encaisser, a-t-il analysé en conférence de presse. J’avais eu la réflexion de démarrer à deux ou non devant, c’est souvent le dilemme. Mais nous avons eu de bonnes phases encore une fois avec Folarin sur le terrain, notamment avec Maghnes dans l’entrejeu. Ensuite on a fait rentrer Wissam. On a souvent été dans la surface lyonnaise, mais cela n’a pas suffi malheureusement. »

LOSC : David espéré contre le PSG

Buteur jeudi en C4 contre Klaksvik (3-0), Yusuf Yazici a été cambriolé en marge du match. L’attaquant turc du LOSC pourrait être en concurrence avec Jonathan David pour débuter en pointe demain soir face au PSG (20h45). Paulo Fonseca a expliqué qu’il y avait une chance que l’avant-centre canadien soit rétabli pour débuter. Une décision interviendra cet après-midi après la dernière séance à huis clos et la conférence de presse du coach portugais.

Le Havre : des tensions avant Nice ?

Luka Elsner en a voulu à ses joueurs, coupables de ne pas être revenus de Strasbourg avec les trois points alors qu’ils ont dominé dans les grandes largeurs en seconde période. Une défaite (1-2) qui allonge à quatre le nombre de rencontres sans victoire. Gagner à nouveau sera l’objectif prioritaire. Mais face à l'OGC Nice (17h), meilleure défense de Ligue 1, les occasions devraient se raréfier : « Ce sera bien différent du match contre Strasbourg. Les portes seront moins ouvertes », avoue l’entraîneur du Havre.

Elsner, qui pourra compter sur un groupe au complet, attend ses joueurs au tournant : « C’était tout mon discours juste après le match en Alsace. Qu’est-ce qu’on a dans les tripes, le cœur, pour rebondir ? Arracher la victoire est indispensable », a-t-il poursuivi. Il y a un peu de tension du côté du HAC, comme en convenait le défenseur central, Gauthier Lloris : « Il faut casser la série pour éviter de rentrer dans une période de crise. »

OGC Nice : van de Beek s’éloigne du Gym

Intéressé par le profil de Donny van de Beek, qui n’a finalement pas été relancé par Erik ten Haag à Manchester United, l’OGC Nice devrait bientôt s’avouer vaincu dans ce dossier. Selon Fabrizio Romano, le milieu batave va signer à l'Eintracht Francfort. Un accord verbal est en place sur la base d’un prêt jusqu'en juin avec une option d'achat non obligatoire de 15 millions d’euros, bonus inclus. Le club allemand payera également une somme aux Red Devils pour cette transaction en bonne voie.

