OL – FC Nantes : Lacazette et Tagliafico pressentis, Gourvennec persiste pour Adson

Le groupe de Jocelyn Gourvennec ne comprend aucune réelle surprise si ce n’est qu’on constate que le coach des Canaris persiste et signe à laisser le brésilien Adson à la maison, lui préférant toujours Marquinhos.

Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto et Marcus Coco, blessés ou malades ces derniers jours, sont bel et bien du voyage dans un groupe élargi à 22 éléments.

Le groupe convoqué 🆚 Lyon. pic.twitter.com/8bumKu3vhu — FC Nantes (@FCNantes) December 19, 2023

L’OL dévoilera son groupe demain matin

Du côté de l’OL, le groupe n’a pas été annoncé à la veille du match comme c’est habituellement le cas chez les Gones mais, si l’on en croit Le Progrès, il le sera demain matin. Légèrement touchés sur le dernier match à Monaco, Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico auraient passés des tests concluants lors de l’ultime entraînement ce mardi et devraient bel et bien être de la partie.

