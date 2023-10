OL, OM : Ménès est plus optimiste pour Gattuso que pour Grosso

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Si les deux Olympiques (OL et OM) ont tous deux connus un changement de coach et l’arrivée d’un technicien italien ces dernières semaines, Pierre Ménès n’a pas la même vision des choses pour Fabio Grosso à Lyon et Gennaro Gattuso à Marseille.

« Plutôt optimiste pour Gattuso »

Dans son face à Pierrot sur YouTube, l’ancien chroniqueur du CFC s’est dit plutôt optimiste pour Gattuso : « Même s’il y a eu défaite à Monaco et nul contre Brighton, j’ai vu plus de bonnes que sous Marcelino. C’est une évidence ! Comme annoncé par certains, il y a une relation de proximité importante entre Gattuso et son groupe. Je me rappelle qu’on reprochait à Tuchel de faire de la câlinothérapie mais la câlinothérapie, ça a aussi ses avantages pour un club de foot. Je pense que Gattuso sait manier très bien le câlin et le bâton (…) Avec une meilleure qualité sur le plan physique, l’OM peut avoir des résultats bien meilleurs qu’en début de saison ».

« A l’OL, je pense que le problème vient d’ailleurs que du coach »

Concernant Fabio Grosso, qui n’a toujours pas gagné en trois matchs avec l’OL, Pierre Ménès est plus réservé… même s’il explique que l’ancien coach de Frosinone n’est pas le problème : « Grosso, ça fait un point en trois matchs. Je pense que le problème vient d’ailleurs que du coach, que ce groupe n’est pas prêt à souffrir, pas prêt à se battre et que ce club est mal géré sur le plan sportif (…) Je ne sais pas s’ils vont jouer le maintien, je ne l’espère pas. Mais la descente d’un club comme Lyon serait une catastrophe. Ce serait bien que des gens au club prennent conscience de leurs erreurs répétées. Si les supporters s’attaquent régulièrement à Cucci, Ponsot et Cheyrou, y a peut-être des raisons… »

Face à Pierrot (2/3) : "Gattuso manie le câlin et le bâton et je suis assez optimiste pour l'OM"



L'OL version Grosso, le "pétard" montpelliérain, l'OM version Gattuso, la défense de fer de l'OGCN et l'équipe de France.https://t.co/DN1oMKYDft via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 9, 2023

Podcast Men's Up Life