OL - OM : Pierre Ménès nomme les héros de l’Olympico et fait une annonce cinglante sur Marseille

L’OL refait surface. Battus par le Stade Rennais pas plus tard que la semaine dernière, les Gones ont pris leur revanche sur l’OM hier en clôture de la 20e journée de L1 (1-0) et ont fait bonne impression à Pierre Ménès.

« On a assisté à un match tonique en première période, avec un Nuamah qui sera un joueur formidable s’il savait un peu plus lever la tête mais qui a par ses provocations balle au pied et ses rushs vraiment mis l’équipe de Marseille dans l’embarras, a-t-il analysé sur YouTube. Matic a déjà montré toute son importance et permis à Caqueret de se projeter vers l’avant avec plus d’allant et de liberté et d’insouciance. Avec un Tolisso qui est bien rentré, l’équipe prend forme et aura l’occasion de mettre trois points à Montpellier le week-end prochain. »

Ménès inquiet pour l'OM et son attaque

Du côté de l’OM, c’est la soupe à la grimace. Il y a a eu quelques tentatives de réaction marseillaise mais c’est trop timide, ajoute Ménès. Il manque du monde à mais j’ai de plus en plus l’impression que les nouvelles recrues sont un pansement sur une jambe de bois et que cette équipe a tout pour rentrer dans le rang, sans beaucoup de qualités. En plus, mes préoccupations vont au domaine offensif, avec une attaque où Aubameyang est esseulé avec des joueurs sur les côtés très loin de lui. »

