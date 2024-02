OL - OM : Sage a réglé un gros problème à Lyon, Gattuso s'inclut dans le Flops

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L’OL reprend sa remontada. Battus par le Stade rennais la semaine dernière, les Gones ont pris leur revanche sur l’OM hier en clôture de la 19e journée de L1 (1-0). « On a réglé un problème qu’on avait sur nos matchs précédents par rapport aux frappes de loin en sortant davantage sur le porteurs de balle, a analysé Pierre Sage après la rencontre. On devait ça a notre public car la semaine dernière on a livré une première période qui n’était pas à la hauteur. On voulait montrer qu’on était capable de bien démarrer un match, de marquer et de bien défendre. »

« J’attends plus de mes joueurs comme j’attends plus de moi. »

De son côté, Gennaro Gattuso essaye de se convaincre comme il peut que son OM est encore dans le coup malgré sa triste 8e place actuelle. « L’OM, c’est un club exigeant. Il faut donc être exigeants avec nous-mêmes et je suis une personne responsable. Il ne faut pas chercher d’excuses, nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs de niveau international, a-t-il souligné. Ce que je remarque aussi, c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94e minute, des buts qu’on rate. J’attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j’attends plus de moi. »

