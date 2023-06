OL, PSG : le Qatar et Textor ont déjà fait une énorme opération !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Alors que le monde du football devient de plus en plus un business, attirant toujours plus d’argent et de nouveaux investisseurs, les grands d’Europe se portent toujours aussi bien. Le magazine économique américain Forbes vient de dévoiler la liste des clubs les plus valorisés au monde. Le Real Madrid se classe premier (5,6 milliards d’euros), Manchester United est second (5,57 milliards d’euros) et le FC Barcelone clôture le podium (5,11 milliards d’euros). Viennent ensuite, Liverpool (4,91 milliards d’euros) à la quatrième place puis Manchester City (4,633 milliards d’euros) en cinquième position.

La France peut compter sur le PSG et l’OL

Du côté des clubs français, deux clubs de Ligue 1 figurent dans le top 30. Tout d’abord, le Paris Saint-Germain est assez logiquement le club le plus valorisé. Le club parisien est 6ème et est estimé à 3,9 milliards d’euros, il affiche la plus forte progression du top 10 avec une augmentation de 32 %. Classée à la 26ème position, la seconde équipe française à apparaître dans ce classement est l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est estimé à 681 M€, une hausse de 47% par rapport à l’année précédente.

John Textor peut se frotter les mains de son acquisition. Quant au Qatar, qui avait racheté le PSG pour 70 M€ en 2011, le coup est aussi fumant !