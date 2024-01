OL - Stade Rennais : les compos sont tombées, Orban sur le banc !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Privé de Duje Caleta-Car suspendu mais également de Johan Lepenant (blessé), Pierre Sage a également choisi de se passer de Sinaly Diomandé et Skelly Alvero pour ce match face à Rennes. Sans qu’on en connaisse la raison, Nicolas Tagliafico est également absent.

L’OL maintient sa défense à cinq, Orban remplaçant

Côté Rennais, c’est surtout en défense qu’il manque du monde avec Warmed Omari suspendu et Christopher Wooh à la CAN. Fabian Rieder est blessé et Nemanja Matic en instance de départ… pour Lyon. Amine Gouiri est sur le banc.

👥 La composition des Rouge et Noir pour défier l'OL 👊



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 26, 2024

