OL - Stade Rennais : Rennes se venge et enfonce Lyon, les notes

ANALYSE

Ce vendredi soir, en ouverture de la 19ème journée de Ligue 1, l'OL recevait le Stade Rennais au Groupama Stadium. Ebranlés par un premier acte cauchemardesque avec trois buts signés Terrier (22' et 41') et D.Doué (36'), les Gones se sont finalement inclinés (2-3) après les réductions du score d'Henrique (57') et Lacazette (78'). Les notes du match.