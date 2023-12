OL, Stade Rennais : Will Still l’assure, les deux clubs l’ont approché !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si le nom de Will Still (Stade de Reims) a surtout été accolé à Sunderland dernièrement avant que les Black Cats ne nomment Michael Beale, le jeune technicien belge (31 ans) a intéressé du beau monde ces dernières semaines.

Alors qu’une rumeur l’envoyant à Swansea (Championship) a fait son apparition ces derniers jours, Will Still lui-même a pris la parole dans le quotidien belge Het Nieuwsblad pour clarifier les choses… et affirmer avoir fait l’objet d’approches de l’OL ou encore du Stade Rennais.

« Mon prochain club sera très probablement en Angleterre »

« Sunderland n'était certainement pas le premier club à manifester un intérêt concret pour moi (…) Depuis le début de cette saison, Stoke, Swansea, Lyon, Rennes et plein d'autres clubs m'ont contacté (…) Mon prochain club sera très probablement en Angleterre, oui. C'est ce que j'ai en tête ».

Une sortie d’une étonnante franchise de la part de Will Still mais pas forcément si surprenante quand on sait que le jeune technicien entretien une romance du côté de Londres. Romance qui l’oblige à prendre régulièrement l’Eurostar…

Concernant l’OL, les approches autour de Will Still auraient surtout eu lieu en septembre avec le limogeage de Laurent Blanc. Pour Rennes, on devine que le natif de Braine-l’Alleud a été contacté après le départ de Bruno Genesio et avant que le choix ne se porte sur Julien Stéphan.

