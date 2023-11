OM - LOSC : Létang attend des garanties et menace de boycotter le match

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Samedi à 21h, le LOSC défiera l'OM au Vélodrome. Et bien sûr, les événements de l'Olympico ne rassurent guère les dirigeants lillois, à tel point que le président, Olivier Létang, a écrit à la préfère des Bouches-du-Rhône. « J'attends les mesures qui seront prises et l'assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement », a-t-il affirmé. Les Nordistes et leurs 250 supporters attendus laissent donc planer la menace d'un forfait. Ce que confirme l’intéressé ce jeudi.

« C'est le moment de dire stop »

« Je veux que notre délégation et nos supporters soient protégés. J'ai indiqué que je voulais bien que mon équipe se déplace, mais je veux d'abord des garanties sur le dispositif mis en place, déclare Létang dans L’Équipe. J'attends donc les mesures qui seront prises et l'assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement. Si on n'est pas en capacité d'assurer la sécurité des acteurs, il ne faut pas organiser les matches, ça ne sert à rien. On ne veut pas que ça se réédite, on va finir par avoir un blessé très grave ou un mort. C'est le moment de dire stop. Les autorités doivent être en capacité de nous assurer que la sécurité et l'intégrité physique de notre délégation seront préservées. On ne va pas partir les yeux fermés en se disant que ça peut se reproduire. On doit tous être responsables, on ne peut pas fermer les yeux en disant: "Ce n'est pas grave, c'est arrivé aux Lyonnais." Ce sera qui le prochain? Ayons tous le courage d'éliminer cette violence. »

"Lille met la pression"



La une de L'Équipe du jeudi 2 novembre. pic.twitter.com/VxPk0iwHVi — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 1, 2023

Podcast Men's Up Life