OM – Mercato : Payet menacé par un flop du FC Nantes ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Sauvé in-extrémis sur la dernière journée du Brasileiro où il a poussé le FC Santos en deuxième division, le Vasco de Gama entend se renforcer pour vivre une saison 2024 moins pénible.

Au poste d’un Dimitri Payet vieillissant et qui n’a pas eu le rendement escompté (2 buts en 17 matchs) malgré quelques coups de pattes, les Camisas negras songeraient à rapatrier un flop du Mercato estival du FC Nantes : Adson.

Adson vers un prêt de six mois ou d’un an ?

En effet, comme révélé il y a quelques jours par Futebol Pontual et confirmé par Ouest-France, le Vasco de Gama aimerait se faire prêter l’ancien joueur des Corinthians (22 ans), lequel n’entre pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec.

« L'adaptation n'est pas facile pour Adson. Il n'a pas l'air de se sentir très à l'aise, épanoui. Il y a des joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, il en fait partie mais je ne fais pas d’état d’âme au moment de faire des choix. Il y a l’aspect foot et l’aspect perso. Il faut qu’on crée les conditions pour qu’il se sent à l’aise. On est tous confronté à cela quand on est joueur. C’est la situation actuelle, on fera le point à Noël », avait notamment reconnu le technicien au sujet du « Brésilien de Waldemar », recruté pour 6,5 M€ l’été dernier sur un coup de cœur présidentiel.

O Meia Atacante Adson,Ex Corinthians tem negociações em andamento com o Vasco da Gama.



🗞 @futebol_pontual pic.twitter.com/F99LGV2Jub — Corinthiano.Noticias (@CorinthianoNoti) December 17, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life