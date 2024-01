OM Mercato : sous pression pour Merlin, le FC Nantes cherche son remplaçant au RC Lens

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Désireux de finaliser dans la journée la venue de Quentin Merlin (FC Nantes, 21 ans) afin d’aligner son nouveau latéral gauche contre Monaco, l’OM n’a de cesse de mettre la pression sur les Canaris pour qu’ils lâchent leur défenseur.

Locko c’est compliqué, les pistes Angelino et Tavares ouvertes à l’OM

Comme le rapporte Foot Mercato, plusieurs pistes ont récemment été activées. Si le dossier Bradley Locko (Stade Brestois, 21 ans) s’annonce compliqué du fait de la présence de West Ham, les pistes Angeliño (Galatasaray, 27 ans) et Nuno Tavares (prêté par Arsenal à Nottingham Forest, 23 ans) ont bien été relancée selon le site internet.

Nicolo Schira confirme que le RB Leipzig cherche une solution pour sortir l’Espagnol de Turquie et a également tenté de l’offrir au Torino et à Sassuolo. Quant au Portugais passé par l’OM l’an dernier, il serait prêt à revenir mais son club fait aujourd’hui barrage à un départ.

Nantes sonde Lens pour Haïdara

Pressé par le temps et toutes ces rumeurs, le FC Nantes lance des hameçons de son côté pour un remplaçant à Quentin Merlin. Foot Mercato croit notamment savoir que les Canaris ont contacté le RC Lens pour tenter de récupérer l’international malien Massadio Haïdara (31 ans). Actuellement blessé, le natif de Trappes est un membre important du vestiaire des Sang et Or et le club artésien chercherait à le prolonger. Cela s’annonce donc compliqué pour Nantes.

🚨EXCL: 🔴🟡🇲🇱 #Ligue1 |



◉ Intérêt de Nantes pour Massimo Haïdara, le latéral gauche du RC Lens❗️



◉ Mais dossier très (trop?) complexe pour le moment ❌️



◉ Nantes étudie plusieurs pistes au poste de latéral gauche ⏳️



Avec @sebnondahttps://t.co/n6MCf9PJtq pic.twitter.com/Qo9KlRktIV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 23, 2024

