OM – Mercato : un buteur déchu du PSG en plan B de Niang (Stade Rennais) ! 

true

M’Baye Niang, qui souhaite évoluer à l’OM, est un dossier compliqué. Du coup, la piste Kevin Gameiro (FC Valence, 33 ans) serait explorée par le club phocéen.

Il ne fait plus aucun mystère que l’OM intéresse M’Baye Niang (25 ans). L’attaquant sénégalais du Stade Rennais ne cache plus son intention de poser ses valises à Marseille cet été et son discours ne manque d’ailleurs pas d’agacer Julien Stéphan.

Les deux hommes seraient d’ailleurs arrivés à un point de non retour, qui aurait fait vider son casier à Niang. La question est de savoir si l’OM aura le smoyens de ses ambitions pour boucler un dossier particulièrement onéreux (entre 15 et 20 M€). En cas d’échec pour Niang, le média espagnol Fichajes croit savoir que l’OM se penche sur la piste Kevin Gameiro.

Gameiro évalué à 6,5 M€ mais…

À 33 ans, l’attaquant du FC Valence est sous contrat jusqu’en juin 2021 et sort d’une saison mitigée en Espagne. L’ancien buteur du PSG est évalué par la plateforme Transfermarkt à 6,5 millions d’euros. Ces derniers mois, le club « Ché » a laissé la porte entrouverte à un départ de Gameiro et attendrait 6 M€ pour le laisser filer cet été. Sauf que l’intéressé l’a toujours refermée. Sur le papier, la perspective d’évoluer au sein du club rival du PSG a peu de chance de le faire changer d’avis.