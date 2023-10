OM, OGC Nice - Mercato : Balotelli prêt à recaler le PSG par amour pour Marseille ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Si le PSG fait rêver de nombreux joueurs, notamment parmi les plus gros « mercenaires » du football mondial, ce n’est pas le cas de Mario Balotelli. Dans un entretien à TV Play, l’international italien (33 ans) – qui évolue désormais du côté de l’Adana Demirspor (D1 turque) – a répondu à une question sur Paris… assurant que, du fait de son passé français, ce club ne l’intéressait pas.

« Je n’irai jamais au PSG »

« Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG », a d’abord lâché Super Mario avant de revoir sa position sur la soupe est bonne le concernant : « S’ils me proposent 10 millions ? À 10 millions oui… Même si l’équipe d’Enock (son frère joue à Rovato) m’appelle et me donne 10 millions, j’irai jouer avec mon frère ».

Une bonne sortie bien démago, qui plaira assurément aux supporters marseillais, et qui représente un risque mesuré pour Mario Balotelli, dont la carrière est quand même largement partie à vau-l’eau depuis qu’il a quitté l’OM pour Brescia. Qu’il se rassure, du côté du PSG, personne n’est assez fou pour lui proposer une pige…

