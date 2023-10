OM - OL : Daniel Riolo accuse, une première date émerge en cas de report du match !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

On n’a pas fini d’entendre parler de l’Olympico raté d’hier soir. Raté parce qu’une poignée d’inconscients avait décidé de gâcher la fête en attaquant sournoisement le bus de l’OL lors de son arrivée à Marseille, blessant gravement Fabio Grosso au visage et laissant le chaos derrière eux. Daniel Riolo a exposé sa théorie après la rencontre et lancé de graves accusations.

« La société française est malade et le foot est un reflet de ce qu’il se passe dans la société, a-t-il lancé au micro de RMC Sport. On ne peut pas énumérer les incidents car cela prendrait trop de temps. Cette guirlande a explosé hier car on a franchi un cap. Un entraîneur a été touché, il a terminé le visage en sang. Ça pourrait être un guet-apens. L’hôtel des joueurs était à dix minutes du stade. Le bus a mis 35 minutes pour faire le trajet et a été pris d’assaut. On a eu le sentiment que c’était un peu préparé. C’est une canette qui a atterri dans le visage de Fabio Grosso. » Le polémiste ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

« Il faudra que les sanctions soient lourdes »

« Le bus s’arrête à côté d’un bar. D’un coup, on se met à canarder le bus. À travers l’enquête, il faut déterminer s’il fallait dégager la route. On parle d’une voiture qui a peut-être ralenti le bus à l’endroit où il a été caillassé. Quand c’est à l’intérieur du stade, il y a les vidéos qui permettent d’identifier les auteurs des troubles. On exclut ces gens à vie et on ne veut plus les voir dans les stades, a-t-il ajouté. Là, c’était à l’extérieur. On n’empêchera pas des abrutis d’être à la terrasse d’un café. Il faudra que les sanctions soient lourdes. Le problème de notre pays, c’est que les sanctions intérieures et extérieures, ne sont jamais assez lourdes dans n’importe quel domaine. Une fois qu’ils seront identifiés, ce sera l’administration qui prononcera une interdiction de stade, pas le club. Ça ne les empêchera pas de revenir au café du coin balancer un pavé dans le bus. Il faut voir le trajet du bus, il y a probablement eu des erreurs. »

Par ailleurs, RMC Sport s’est penché sur les suites de l’affaire. Si le report du match se confirme, avec la trêve internationale de novembre et le fait que l’OM a des matchs de coupe d’Europe le jeudi, la date du mercredi 6 décembre est la seule possibilité crédible pour un report avant la fin de l’année 2023.

