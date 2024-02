OM, OL, FC Nantes… Les derniers points chauds du Mercato d’hiver 2024

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

LES POINTS CHAUDS DU SPRINT FINAL

Journée de feu à l’OM où on attend l’officialisation du départ de Vitinha en prêt au Genoa. La seule certitude du jour à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il se pourrait aussi que le dossier Clauss s’emballe et que Pablo Longoria fasse arriver un remplaçant (l’ex-Lillois Celik ?). Jusqu’à la dernière minute, une solution est recherchée pour Pape Gueye. Un prêt de Mughe en Ligue 2 (Dunkerque ?) est également dans les tuyaux.

On s’attend à une journée chargée à l’OL avec les annonces attendues de Saïd Benrahma (West Ham) et Orel Mangala (Nottinham Forest) au moins. Les Gones cherchent aussi un défenseur central même si aucun nom n’a fuité et qu’il n’est pas dit que Lyon trouve son bonheur avant ce soir 22h59. Rayon départ : il faudra suivre avec attention le cas Nicolas Tagliafico, évoqué en Espagne.

Ce jeudi, le FC Nantes doit finaliser le recrutement d’un latéral gauche (Haïdara, Onyemaechi ou un panic-buy). Dans le sens des départs, plusieurs officialisations sont attendues (Diack en MLS, Centonze au Héllas Vérone) et certains cas pourraient aussi se décanter dans la journée (Abline à Montpellier, Pierre-Gabriel en MLS).

Côté départs, le LOSC ouvre toujours la porte à Akim Zedadka. Dans le sens des arrivées, Rafael Fernandes (Arouca) et Andrej Ilic (Valerenga) peuvent s’engager ce jour. Paulo Fonseca attend au moins un renfort.

CELA POURRAIT EGALEMENT BOUGER

Sur la fin du Mercato, le PSG semble plus proche du statu-quo que d’une journée animée. Un défenseur peut potentiellement débarquer. Côté départs, tout l’intérêt de la journée sera de savoir si Hugo Ekitike trouve finalement preneur. Une solution est aussi espérée pour Layvin Kurzawa. Sans certitudes.

S’il n’était plus question de l’arrivée d’un attaquant ni d’un défenseur central ces dernières heures, le Stade Rennais pourrait acter le départ de Lorenz Assignon vers l’OM ou plus probablement Galatasaray. Départ qui ne sera à priori pas remplacé.

JOURNEE CALME EN PREVISION

Le FC Barcelone et le Real Madrid ne devraient pas bouger sur les dernières heures du Mercato même si, du côté du Barça, ça parle éventuellement d’un latéral gauche.

Au RC Lens, tout dépendra de l’issue du dossier Massadio Haïdara au FC Nantes pour une éventuelle recrue en défense dans un registre également capable d’évoluer à gauche. Ces dernières heures, on était plutôt pessimiste quant à un ultime jeu de dominos. A moins d’un très hypothétique départ de Youcef Atal, l’OGC Nice devrait régalement rester calme.

S’il est encore possible qu’un offensif débarque, l’ASSE semble davantage partie pour une journée blanche. Cela va dépendre des offres de dernière minute pour les joueurs non retenus (Rivera, etc.).

