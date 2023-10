OM, OL : Gallardo refuse un nouveau club mythique !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

A la recherche d’un nouveau challenge sur un banc après ses neuf années couronnées de succès à River Plate, Marcelo Gallardo (47 ans) n’a clairement pas l’intention de dire oui à n’importe qui.

Marcelo Gallardo n’a pas voulu du FC Séville

En France, le technicien argentin a notamment recalé l’OM cet été et l’OL suite au départ de Laurent Blanc. Dans son pays, « El Muneco » a dit non au Racing Club pour ne pas entraîner un concurrent de Buenos Aires… et il vient tout juste de recaler un Champion d’Europe en titre !

En effet, si l’on en croit l’émission ibérique El Chiringuito TV, Marcelo Gallardo a éconduit le FC Séville. Vainqueur de la dernière Ligue Europa, le club andalou est à la recherche d’un technicien pour prendre la suite de José Luis Mendilibar, limogé ce dimanche après le match nul du club de Sergio Ramos contre le Rayo Vallecano samedi (2-2).

