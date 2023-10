OM - OL : chants racistes au Vélodrome, Daniel Riolo fait une révélation sur les Lyonnais

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

On n’a pas fini d’entendre parler de l’Olympico raté d’hier soir. Raté parce qu’une poignée d’inconscients avait décidé de gâcher la fête en attaquant sournoisement le bus de l’OL lors de son arrivée à Marseille, blessant gravement Fébio Grosso au visage et laissant le chaos derrière eux.

Depuis, le monde du football et les autorités ont fustigé ces événements mais un autre élément est venu encore plus les entacher : le racisme. Selon plusieurs supporters présents au stade Vélodrome, des fans lyonnais dans le parcage visiteur ont entonné des chants racistes avec saluts nazis et cris de singes. Des vidéos et des photos circulent sur le réseau social X et l’insider Marwan Belkacem a même recueilli certains témoignages accablants.

De son côté, Daniel Riolo a bien confirmé ce qu’on savait déjà sur la tenue du match : « Textor a bien précisé les choses finalement. Au début l’OL disait : ‘on joue.’ Puis une fois constaté l’état de Grosso, plus personne voulait y aller… C’était flou, c’est désormais clair et en phase avec l’avis général. Ni OL ni OM, personne voulait y aller. »

Agitations de passeports, signes nazis, imitation de singes ou encore marseillaises entonnées à répétition.



