OM - OL : la Ligue va frapper fort après les incidents de l’Olympico

Au lendemain des graves incidents survenus à Marseille, lesquels ont conduit au report du choc entre l'OM et l'OL, la LFP va sévir. « La Ligue condamne fermement les incidents. Maintenant, condamner, c’est le minimum, et cela ne suffit pas. Il faut agir. Il faut des sanctions fortes. Le plus important, c’est donc de sanctionner très durement les coupables. En la matière, la Ligue ne faiblit pas, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Dans le cas présent, les incidents ont eu lieu à 500 mètres du stade. Cela ne relève pas de notre responsabilité. Pour autant, nous sommes aux côtés de l’Etat et nous soutenons pleinement les déclarations de Gérald Darmanin qui demande une plus grande fermeté de la justice à l’égard des auteurs de ces actes d’une particulière gravité. »

« Ces individus n’ont pas leur place au stade, ni aux abords »

Au-delà de condamner les incidents, le directeur général de la Ligue va sévir contre l’OM et l’OL. « Bien évidemment, nous nous constituerons partie civile dans ce dossier, comme nous le faisons systématiquement en cas d’incidents graves, l’atteinte à l’image du football étant incontestable, a-t-il ajouté. Un huis-clos ? Il appartiendra à la Commission des Compétitions qui se réunit dès jeudi de traiter cette question. Dès que des faits racistes ou homophobes sont constatés, la commission de discipline s’en saisit. Il en sera bien entendu de même sur les agissements constatés en tribunes. Ces individus n’ont pas leur place au stade, ni aux abords du stade. »

